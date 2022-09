Lapid en la ONU: »El futuro Estado palestino que existirá junto a Israel debe ser pacífico y no basado en el terror»

Itongadol.- »El futuro Estado palestino que existirá junto a Israel debe ser pacífico y no basado en el terror», expresó esta tarde el primer ministro Lapid a la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA). Además, agregó que «si se cumple esa condición, el mejor camino es un acuerdo con los palestinos, basado en dos estados para dos pueblos. Esto es lo correcto para el futuro de nuestros hijos y para la seguridad y economía israelí».

La declaración sobre un futuro Estado palestino y la afirmación de una resolución de dos Estados para el conflicto, marca el lenguaje más fuerte que un premier israelí utilizó con respecto a la soberanía palestina desde los días del ex primer ministro Ehud Olmert. Por otro lado, es la primera vez desde 2016 que un líder israelí habla de la solución de dos Estados al dirigirse a la UNGA.

«A pesar de todos los obstáculos, una gran mayoría de israelíes todavía apoya la visión de esta solución de dos Estados. Yo soy uno de ellos. Sólo tenemos una condición: que el futuro Estado palestino sea pacífico y que no se convierta en otra base terrorista desde la que amenazar el bienestar y la propia existencia de Israel», señaló Lapid.

«La paz no es un compromiso. Es la decisión más valiente que podemos tomar. La paz no es una debilidad. Encarna en sí toda la fuerza del espíritu humano», aseguró Lapid, que llegó a New York el martes por la mañana para unirse a los líderes mundiales reunidos para las sesiones de apertura de alto nivel de la 77ª UNGA, en un momento en el que parecía que los esfuerzos del presidente Biden por reactivar el acuerdo con Irán de 2015 se habían estancado. En sus reuniones con los líderes mundiales y en su discurso ante el pleno, la máxima autoridad del Estado judío dijo que había llegado el momento de abandonar ese documento y negociar un nuevo acuerdo.

«La única manera de impedir que Irán consiga un arma nuclear es poner sobre la mesa una amenaza militar creíble. Y entonces -y sólo entonces- negociar con ellos un acuerdo más largo y más fuerte. Hay que dejarle claro a Irán que si avanza en su programa nuclear el mundo no responderá con palabras, sino con la fuerza militar. Cada vez que se puso una amenaza así sobre la mesa en el pasado, Irán se detuvo y retrocedió», manifestó Lapid.

Además, el primer ministro israelí juró que Israel hará todo lo posible para salvaguardar a sus ciudadanos y evitar que Irán destruya su Estado. »Haremos lo que sea necesario: Irán no conseguirá un arma nuclear. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras haya quien intente matarnos. Nunca más. Nunca más», expresó Lapid, que acusó a Irán de alimentar el terrorismo mundial y regional, especialmente contra Israel, y de que la ONU no actuó ante esta amenaza.

«Irán declaró una y otra vez que está interesado en la ‘destrucción total’ del Estado de Israel. Y este edificio guarda silencio (la ONU). Esta no es la única forma en que las Naciones Unidas fallaron a Israel. También permitieron que su institución se utilice como plataforma para difundir falsedades contra el Estado judío. Las acciones de las Naciones Unidas hacia Israel podrían interpretarse como antisemitismo», afirmó el premier.

«El antisemitismo es la voluntad de creer lo peor de los judíos, sin cuestionarlo. El antisemitismo es juzgar a Israel con una mirada diferente a la de cualquier otro país», detalló Lapid.

Israel no es un «invitado en este edificio», añadió, explicando que «Israel es una nación soberana orgullosa» y «un miembro igual de las Naciones Unidas».

Finalmente, a la hora de referirse a los Acuerdos de Abraham, bajo cuya rúbrica Israel normalizó los lazos con cuatro países árabes, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin y Sudán en 2020, Lapid hizo un llamamiento a otros países musulmanes y árabes para que también normalicen sus lazos con Israel. «Pedimos a todos los países musulmanes -desde Arabia Saudita hasta Indonesia- que lo reconozcan y vengan a hablar con nosotros. Nuestra mano está tendida para la paz», concluyó.