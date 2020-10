Mañana comienza el 38º Congreso Sionista que por primera vez en su historia se realizará en forma virtual debido a la pandemia del COVID-19

Itongadol.- El 38º Congreso Sionista , el órgano rector de Movimiento Sionista Mundial enrolado en la Organización Sionista Mundial (WZO, por sus siglas en inglés), se reunirá desde mañana para sesionar en su 38 Congreso anual, que por primera vez en su historia lo hará en forma virtual debido a las restricciones dispuestas por la pandemia del COVID-19.

Se llega a esta instancia luego de arduas negociaciones entre los diversos movimientos en los últimos meses, en especial como consecuencia de las discusiones internas que se dieron dentro del Likud, movimiento que llega a la iniciación del 38º Congreso con la mayor bloque de delegados, seguidos por los pertenecientes a Mirzrahi, el movimiento sionista nacional religioso.

Al momento de escribirse este comentario el único candidato a ocupar la presidencia de la WZO es Yaacob Hagoel, un dirigente con varios años de labor en el Movimiento Sionista, y su postulación se ha visto confirmada en los últimos días, luego que la interna producida en el Likud llegará a su término con acuerdos entre el sector de Hagoel, que preside el World Likud y Miky Zohar, el presidente de la bancada de la coalición gubernamental israelí en la Knesset.

De acuerdo a la información que ha trascendido, el presidente saliente de la WZO, Avraham Duvdevani pasaría a ser electo presidente del Keren Kayemet LeIsrael, cargo que ocuparía por dos años, siendo reemplazado por J. Katz, del Likud durante el resto del mandato, es decir tres años, hasta el próximo Congreso Sionista; al frente de la Agencia Judía continuaría Isaac Herzog; y al momento no está definido quien sería el presidente del Keren Hayesod.

Desde su primera edición, del 29 al 31 de agosto de 1897, en la ciudad de Basilea, Suiza, el Congreso Sionista fue cancelado tan sólo en dos oportunidades, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y en esta ocasión, en medio de la crisis generada por el coronavirus, lo hará en forma virtual, ya que los treinta y siete Congresos Sionistas anteriores han sido presenciales.

La reunión se iniciará minutos después de las 15 horas de Israel y se extenderá hasta el 22 de octubre (2, a 4 de Jeshvan, 5781) en la sede de la WZO, en la ciudad de Jerusalem, iniciándose con la acreditación de los delegados titulares, que tienen el derecho de participar en todas las sesiones con vos y voto. En tanto, los delegados adjuntos que pueden participar en la mayoría de las reuniones del Congreso, pero no tienen derecho a voto a menos que reemplacen a un delegado, ya sea de forma temporal o permanente; y quienes se hayan inscripto como observadores, quienes pueden asistir a la mayoría de sus sesiones, pero no pueden participar en las reuniones del comité ni votar.

Luego de cumplirse este requisito administrativo, el miembro más veterano del Vaad Hapoel, el Comité de Acción Sionista, que culmina sus funciones, Gastón Sayada, les dará la bienvenida a los delegados y los invitará a votar para elegir al presidente y al denominado “Presidium” del 38º Congreso Sionista. Luego comenzará la primera sesión, se escucharan los mensajes del presidente, Reuven Rivlin, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz, respectivamente. El electo presidente del Congreso saludará a los delegados y comenzará a desarrollarse el amplio programa que incluyen 7 sesiones plenarias y reuniones de comisiones.

Delegados al 38º Congreso Sionista

La totalidad de los delegados del Congreso Sionista está constituida aproximadamente por un 75% votados a través de elecciones democráticas, mientras que el resto corresponde a 11 organizaciones sionistas internacionales que envían un número fijo de delegados al Congreso Sionista, que en esta oportunidad sumaran uno 230 delegados.

La distribución de los delegados electos está dividida en tres grandes grupos: a) los que representan a los partidos israelíes sionistas representados en la Knesset (parlamento israelí) en base al resultado de la última elección israelí anterior a la realización del Congreso, que suman 200 delegados ;b) los que votan los judíos pertenecientes a las comunidades judías de la diáspora que cuentan con una federación sionista, excepto los Estados Unidos, 173 delegados en base a una distribución que determina el Ejecutivo Sionista en base al tamaño de la comunidad y su inserción en la tarea sionista; y c) los correspondientes a los Estados Unidos, también electos mediante la votación de sus miembros, 152 delegados, lo que suma un total de 525 delegados.

Las 11 organizaciones sionistas internacionales son las siguientes: World Naamad, World Sepharadí Federation, World Masorti, World Emunah, World Macabi, Hadassah, Wizo, World Union for Progresive Judeism, B’nei B’rith International, Wujs (The World Union of Jewish Students), y World Organization of Ortodox Communities and Synagogues in Israel and Diaspora; y si bien tienen derecho a votar sobre asuntos de candidatura en el Congreso Sionista, normalmente no participan activamente en el proceso de determinación de la lista de candidatos para los distintos cargos y posiciones en las que vota el Congreso.

Por su parte los miembros de las federaciones sionistas votan a los delegados de las Uniones Sionistas reconocidas por la OSM, siendo muchas de ellas afiliadas a los partidos políticos israelíes identificados como sionistas, a saber: Artzeinu, World Herut, Israel Beteinu, World Likud, World Meretz, World Miraji,

World Avoda, Tnuat Hamercaz Haliberalit Hnoar Hatzioní, Mercaz Olamí, World Confederation, Over the Rainbov, Lavi Olamí.

Programación del 38º Congreso Sionista

Durante las sesiones se escucharan los informes del Avraham Duvdevani, presidente de la WZO, de quien preside el Tribunal Supremo Sionista, la ex Presidenta del Tribunal Supremo de Israel, Miriam Naor; el informe del auditor de la WZO; los informes de los diversos departamentos de la WZO respecto a las actividades realizadas desde el anterior Congreso Sionista, también consideraran las resoluciones de las comisiones que funcionaran: Comisión No. 1 – Israel es Casa, Comisión No. 2 – Educación y enseñanza de hebreo, Comisión No. 3 – Israel y la Diáspora son mutuamente responsables, Comisión No. 4 – No permitamos que el antisemitismo vuelva a levantar cabeza, Comisión No. 5 – Educación Sionista para las futuras generaciones, y Comisión de Estatutos.

El temario de las sesiones plenarias es el siguiente: «Responsabilidad mutua y Aliá»; Simposio: «De crisis a oportunidades», con el discurso del presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, y un Simposio sobre Alía con la participación de la ministra de Aliá e Integración, Pnina Tamano-Shata; y el Comandante de la Defensa Civil (Pikud Haoref), Gral. Uri Gordi, dará una “Reseña de seguridad y acerca de cómo Tzahal hace frente al desafío del Coronavirus”. Durante una de las sesiones dará su mensaje el Primer Ministro Alterno y Ministro de Defensa, Benny Gantz. También se efectuará un homenaje a las víctimas del Coronavirus en todo el mundo, que estará a cargo de Noemi Di Segni, Presidenta de la Unión de Comunidades Judías de Italia y del Tte. Cnel. Shai Abramson, Jazán de Tzahal.

Elección de Autoridades de la WZO y las presidencias de las restantes instituciones nacionales

Durante las sesiones del Congreso los delegados van a votar para elegir las autoridades de la WZO, y las presidencias de las restantes instituciones nacionales: Keren Kayemet Leisrael, Agencia Judía, y Keren Hayesod.

Para la OSM los delegados han de elegir mediante su votación al presidente del Ejecutivo Sionista; al vicepresidente y presidente interino del Ejecutivo Sionista; al responsable de la división Asentamientos; a los responsables de los departamentos de Actividades de la Diáspora, de Actividades de Israel y Lucha contra el Antisemitismo, del Centro de Asuntos Religiosos, de Educación, para la Promoción de la Aliá, de Empresas Sionistas; al presidente y miembros del Consejo General Sionista (Vaad Hapoel, la institución suprema del movimiento sionista en el período entre congresos); al presidente de la sesión que coordina y vela por los intereses de la OSM en los Estados Unidos; al presidente de la Dirección de Archivos Sionistas Generales, al presidente de la Corte Suprema Sionista; al El Contralor de la OSM y al Abogado de la OSM.

También han de votar para elegir al presidente y dos vicepresidentes del Keren Kayemet Leisrael; el presidente y vicepresidente de la Agencia Judía; y el presidente del Keren Hayesod.