Coronavirus.  Grupos juveniles sionistas enfrentan grave crisis financiera debido a la pandemia

Itongadol.- Los grupos juveniles sionistas enfrentan graves dificultades financieras debido a la pandemia del coronavirus y la cancelación por parte de muchos participantes de sus programas.

Hay aproximadamente 15.000 participantes de entre 18 y 40 años de numerosas organizaciones de todo el mundo judío, pero con órdenes de distancia social establecidas y diversas formas de bloqueo requeridas en varias partes del país, la programación para estos grupos se ha vuelto extremadamente difícil.

Estos problemas, junto con las preocupaciones sobre la enfermedad en sí misma, han llevado a muchos participantes a finalizar prematuramente sus programas y regresar a su país de origen, solicitando también reembolsos totales o parciales.

Muchos participantes en los programas Habonim Dror han cancelado su participación en sus propuestas en Israel, y aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la organización se gastó solo en el último mes, utilizado para tratar las diversas complicaciones causadas por la epidemia a sus participantes.

Ofir Libstein, presidente de Habonim Dror Olami, advirtió que los movimientos sionistas globales podrían no sobrevivir al impacto económico de la pandemia.

«Debido a que sus actividades se centran únicamente en la diáspora, la crisis del coronavirus , que no tiene precedentes, está causando el colapso de estos movimientos. En este momento, la mayoría de sus actividades futuras están en peligro», dijo Libstein.

“Además, los movimientos juveniles mundiales están asumiendo los costos draconianos de los aislamientos, el alquiler de aviones de carga, el alquiler de apartamentos para grupos y más. Si no se establece un fondo de emergencia, que incluya asistencia financiera y logística inmediata, así como apoyo emocional y moral para los miembros del personal, los movimientos sionistas mundiales no podrán sobrevivir», remarcó.

Otra organización, el movimiento juvenil religioso-sionista Bnei Akiva, tenía unos 250 participantes en Israel en sus diversos programas de año sabático antes de que se produjera la pandemia, pero alrededor de 150 de ellos han regresado a casa, muchos pidiendo reembolsos.

Esto ha afectado negativamente la situación financiera de la organización, que ahora ha suspendido al 90% de su personal, incluido su secretario general, Roi Abecassis.

Además, es probable que se cancelen los programas de verano de tres semanas de Bnei Akiva, lo que significa que los aproximadamente 2.500 participantes que se suponía que iban a participar tampoco vendrán a Israel.

Un gran número de los 120 emisarios de Bnei Akiva en todo el mundo también han regresado a Israel.

Abecassis le dijo a The Jerusalem Post que la mayoría del dinero de Bnei Akiva proviene de su programación, incluidos los campamentos de verano y los programas de Israel, y estas cancelaciones han afectado a la organización.

Las llamadas «instituciones nacionales» también proporcionan fondos a Bnei Akiva y otros, pero han dicho que estas organizaciones deberían prepararse para tiempos más difíciles.

Según Abecassis, el Fondo Nacional Judío Keren Kayemeth LeIsrael ha dicho que necesitará reducir una contribución próxima en un 50%.

«Esta es una situación muy preocupante», dijo Abecassis, quien se que la organización tampoco está solicitando donaciones en este momento debido a las difíciles circunstancias financieras en las que se encuentran muchas personas.