Agencia Judía para Israel: “Pensamos que después de la pandemia habrá una ola de aliá”

Itongadol.- El jefe de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía para Israel, Yigal Palmor, dialogó con ItonGadol sobre la situación en que se encuentra la aliá durante la crisis del coronavirus y, aunque aún no tiene datos concretos, compartió su presentimiento sobre que “después de la pandemia habrá una ola de aliá”.

Palmor destacó que durante la cuarentena, “las agencias gubernamentales funcionan y la Agencia Judía trabaja desde casa”, por lo cual los procesos de aliá continúan, pero “a un ritmo mucho más lento”.

-En medio de la crisis por el coronavirus, ¿continúa la posibilidad de hacer aliá?

-En estos tiempos de urgencia se admiten olim que ya terminaron todo el proceso antes de que comenzara la pandemia y que obtuvieron el visado de olé. La condición para viajar a Israel es que tengan un sitio de confinamiento, una vez llegados.

-Es decir que pueden viajar, pero no está funcionando el ulpán ni tendrán el recibimiento normal…

-La vida normal no continúa, no hay vida normal, tampoco hay ulpán. Si se ha previsto un centro de absorción para el olé, lo va a obtener si se había planificado de antemano. Pero al olé que no tiene todavía un lugar donde vivir y mantenerse en cuarentena durante las dos semanas requeridas, se le pide esperar que se termine esta situación para volver a inmigrar como antes. Mientras tanto, las personas que quieren iniciar procesos de aliá, también pueden hacerlo, pero por supuesto el ritmo es mucho más lento. Las agencias gubernamentales funcionan y la Agencia Judía también. Trabajamos desde casa. Pero que nadie espere un proceso acelerado. Lo sentimos, pero nosotros también estamos atrapados en todo esto y hacemos lo que podemos.

-La aliá siempre fue una opción para las familias que atraviesan dificultades económicas. ¿Saben que pasara una vez que termine la crisis del coronavirus y las economías del mundo queden afectadas por esta situación?

-Pensamos que después de la pandemia habrá más aliá. Pero no tenemos predicciones concretas. Lo único que tenemos es un presentimiento: que el día que se abra el cielo y las fronteras, habrá una ola de aliá, habrá un aumento de aliá. Esto lo sentimos muy claramente en muchas comunidades, pero por el momento no se han registrado datos concretos. Es temprano todavía para eso. Es algo que sentimos, pero es demasiado abstracto para ser claros. No puedo decir que esperamos un 10 o 20 por ciento más para el año que viene, pero sí puedo decir que existe un sentimiento que va a impulsar a la gente a hacer aliá después de la pandemia.

-¿La Agencia Judía ya se está preparando para ese posible aumento?

-Sabemos que deberíamos prepararnos, y lo vamos a hacer en cuanto podamos. A partir del momento en que los viajes sean posibles y todo vuelva a la normalidad, nosotros nos preparamos para acoger más olim y estaremos listos para la aliá.