Hamás falseó encuestas de opinión para ocultar disminución de apoyo, según el ejército israelí

Itongadol.- Las IDF revelaron el jueves documentos de los servicios de seguridad de Hamás que demostraban que el grupo terrorista falsificó los resultados de los sondeos de opinión realizados por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, dirigido por Khalil Shikaki, que se consideraban los indicadores más fiables de la sociedad palestina.

Según los militares, las revelaciones son especialmente significativas porque los sondeos hicieron creer a los israelíes que la mayoría de los gazatíes apoyan a Hamás, a pesar de la calamidad que provocó en la franja.

Los documentos encontrados por las tropas en Gaza revelan hasta dónde llegó Hamás en sus esfuerzos por falsificar las opiniones de los gazatíes en la encuesta. El objetivo, según las IDF, era crear una falsa representación del apoyo público, mientras que sobre el papel los documentos mostraban las verdaderas opiniones.

Por ejemplo, cuando se preguntaba En su opinión, ¿fue correcta la decisión de atacar Israel el 7 de octubre? Hamás afirmó que el 71,3% dijo que sí, el 23% dijo que no y el 6% no lo sabía. Los resultados reales fueron: El 30,7% dijo que fue la decisión correcta, el 64,4% dijo que fue la decisión equivocada y el 4,7% no lo sabía.

Cuando se preguntó a los gazatíes quién creían que ganaría la guerra, Hamás afirmó que el 56% pensaba que lo haría Hamás, mientras que las cifras reales muestran que sólo el 30% pensaba así, mientras que el 51,2% creía que ganaría Israel.

La encuesta también preguntaba a quién apoyarían los gazatíes en unas elecciones a líder. Hamás afirmaba que Ismail Haniyeh contaba con un 48% de apoyo, mientras que en realidad sólo el 21,3% de los gazatíes apoyaba al ahora fallecido líder de Hamás para dirigir a los palestinos. Las cifras también mostraban que la mayoría de los gazatíes no participaría en absoluto en las elecciones, con un 52,3%, mientras que Hamás afirmaba que sólo el 23% decía que no votaría.

Lo más revelador fueron los resultados reales, en comparación con los falsos, cuando se preguntó a los gazatíes si querían que Hamás gobernara la franja después de la guerra. Hamás afirmó que el 59% de los habitantes de Gaza querían que siguieran en el poder cuando terminara la guerra, mientras que en realidad sólo el 32,3% dijo que Hamás debía gobernar.

Entre los documentos encontrados por las tropas había una carta en la que se afirmaba que la encuesta se había modificado de acuerdo con prácticas anteriores, y que los resultados se habían enviado al Centro Palestino para la Política, con sede en Ramala. La carta también decía que los resultados, tal y como fueron enviados por Hamás, se publicaron el jueves pasado. La encuesta se entregó a la cadena Al Jazeera, que difundió los resultados a sus telespectadores. «Los verdaderos resultados adjuntos son secretos y de distribución limitada», decía la carta.

El IDF dijo que en los documentos encontrados no había indicios de que el centro electoral colaborara de alguna manera con Hamás para proporcionar resultados falsos.

En un archivo titulado «Comunicaciones de seguridad y opinión pública», la agencia de seguridad general de Hamás detalla cómo se influye en los sondeos de opinión y cómo se llevan a cabo campañas mediáticas para sembrar la confusión en el ámbito político interno palestino, incluido el menosprecio de quienes expresan críticas contra el grupo terrorista, incluidas acusaciones de que colaboran con Israel.

Shkaki respondió que no podía saber si Hamás había proporcionado información errónea. Su oficina dijo que confía en los encuestadores no partidistas de Gaza.