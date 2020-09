Embajadora de Israel en Argentina: “La paz con Bahréin y los EAU beneficia a Medio Oriente y a todo el mundo”

Itongadol/Agencia AJN.- La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, afirmó que el acuerdo alcanzado con Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos implican “una paz real, en beneficio de la gente, los países, de la región de Medio Oriente y también para la estabilidad del mundo”.

“Para Israel y para la región, la paz con estos dos países es muy importante. Yo veo esto como el comienzo de otra ola en el Medio Oriente hacia la paz y no sólo con estos dos interlocutores, sino que puede darse incluso con más actores regionales para lograr una mayor estabilidad global y estar más conectados”, señaló Ronen en una entrevista con el diario La Prensa.

Además, destacó que “la paz entre los países no llegó de un día para el otro, este es un proceso paulatino que lleva mucho tiempo desarrollándose y de hecho contamos con cientos de compañías israelíes que ya estaban trabajando allí”.

Ronen aseguró que cree que la paz será duradera y recordó que los acuerdos con Egipto ya tienen 40 años de vigencia y con Jordania más de 25.

“Desde el corazón de nuestro Estado en Jerusalén, capital eterna de Israel y del pueblo judío, siempre estamos con la mano extendida para poder acercarnos a la paz. Esperamos con ansias que otros países árabes se sumen a la mesa de negociación para lograr un compromiso que ayude a llegar a la misma. Para nosotros existen dos elementos muy importantes: por un lado, la existencia y la seguridad del Estado de Israel, y por otro, lograr la paz con nuestros vecinos por el bien común. Israel podría compartir con los países árabes tecnología, innovación y muchas otras cuestiones que se traducen en mejorar la calidad de vida, tal como está haciendo con todo el mundo y como hace también con la Argentina. Puede resultar una frase hecha, pero puedo asegurarle que la paz siempre es mejor que la guerra”, resaltó.

Respecto al rol de Estados Unidos, que oficializó como mediador, la embajadora afirmó que Israel está “agradecido” con el país norteamericano “por todo el apoyo que siempre dio para lograr la paz en el Medio Oriente, y que tanto nos ayudó con Egipto, con Jordania, y ahora también con Bahréin y los Emiratos”.

Finalmente, respecto a la reacción de otros países de la región, Ronen manifestó: “No es sorpresa que a Irán no le guste la paz y esté a favor de un estado de guerra. Irán es un país terrorista que apoya el terrorismo y que sostiene la destrucción del Estado de Israel. Pero aquellos que piensan que la paz es mejor que la guerra, que el amor es mejor que el odio, todos ellos apoyan la chance de que sigamos construyendo puentes en el Medio Oriente”.

“Arabia Saudita no se mostró en contra. Es más, en la Liga Árabe no hubo apoyo final a la iniciativa palestina de no propiciar este acuerdo y muchos países se manifestaron a favor. ¿Quiénes están en contra? Irán, más aquellos que mientras se firmaba el acuerdo aprovechaban la oportunidad para lanzar cohetes desde Gaza sobre territorio israelí y poblaciones civiles. Pero el mundo que no adopta esos mecanismos, el mundo que sí quiere la paz, celebró con nosotros”, concluyó.