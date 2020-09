Coronavirus/Israel. Ministerio de Salud: un tercio de las infecciones se producen entre la población ultraortodoxa

Itongadol/Agencia AJN.- El director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy, dijo a los periodistas el miércoles que el 34% de las personas diagnosticadas con coronavirus en Israel eran ultraortodoxas, aunque la comunidad constituye sólo aproximadamente el 12% de la población.

«El sector ultraortodoxo, debido al hacinamiento y a las oraciones que a veces violan las normas de conducta, ha alcanzado un alto nivel de morbilidad. Hay que tratarlo y encontrar una solución, porque afecta a la sociedad ultraortodoxa, a la tasa de infección en general y a los hospitales», dijo Levy, sin dar detalles sobre las fechas de las estadísticas de infección.

Tampoco se aclaró cómo se clasificaba a los pacientes como ultraortodoxos. Según un informe de 2019 del Instituto para la Democracia de Israel, alrededor del 12% de la población general está clasificada como perteneciente a esa comunidad.

Levy dijo que aunque la tasa de mortalidad en la comunidad ultraortodoxa seguía siendo relativamente baja en comparación con la población general y la comunidad árabe – presumiblemente debido a la edad relativamente joven de los infectados – estaba experimentando un «fuerte aumento».

Citando datos del Ministerio de Salud, el sitio de noticias Ynet informó el lunes que los índices de pruebas positivas estaban por las nubes en cinco ciudades en su mayoría ultraortodoxas, situándose en un 32,53 por ciento durante la última semana en Beitar Illit, 31,27% en Elad, 27,91% en Bnei Brak, 26,42% en Modiin Illit y 23,04% en Beit Shemesh.

Levy también dijo que algunas «yeshivas» (escuelas religiosas) tenían «enormes» tasas de infección. Más de una docena de centros de educación ultraortodoxa se han transformado en instalaciones de alojamiento para los pacientes de COVID-19 en los últimos días después de ver graves brotes.

Las «yeshivas» ultraortodoxas fueron reabiertas a mediados de agosto, dos semanas antes que el sistema escolar general.

Levy señaló que los funcionarios de salud estaban preocupados por Sucot, la festividad que comenzará la semana próxima, debido a que sus grandes celebraciones y al regreso a los hogares de los estudiantes. «Lo que nos preocupa es Sucot, que tiene el potencial de eventos que tienen un impacto en la infección», dijo Levy.

El jefe del ministerio también respondió a una pregunta de un reportero sobre informes recientes que sugieren que algunas partes de la comunidad ultraortodoxa han decidido que intentarán alcanzar un punto de inmunidad de rebaño mediante el contagio intencional de sus miembros. «La inmunidad de rebaño no es algo que queramos, no en el sector ultraortodoxo y en nadie», dijo Levy. «No vimos que hiciera mucho en el país que la tomó [como política] – no redujo la mortalidad», dijo, presumiblemente refiriéndose a Suecia.

El funcionario de salud también dijo que en su opinión, el sistema escolar no reabriría el 11 de octubre. Aunque el gobierno había indicado inicialmente que el cierre duraría de dos a tres semanas, los funcionarios y el primer ministro han indicado en los últimos días que podría durar mucho más tiempo.

«Está claro que el sistema educativo no podrá abrirse de forma normal, y no es seguro que lo hagamos en absoluto», dijo Levy. «Estamos en un 15% de resultados positivos en las pruebas, es una locura», agregó.

En un esfuerzo por reducir la creciente tasa diaria de nuevas infecciones, que superó los 8.000 en varios días de la semana pasada, el viernes entraron en vigor nuevas medidas de alcance nacional en Israel. Sin embargo, el martes salieron a la luz informes de varios incidentes en los que se burlaron las restricciones sobre el coronavirus en varias ciudades y barrios ultraortodoxos.

בחורי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון חגגו את יציאתם מהקפסולות עם סיום מסכת שלמדו בישיבה. לטענת ראשי הישיבה התלמידים שהו בקפסולות לפי הנחיות משרד הבריאות ולא יצאו מהישיבה מזה חודש וחצי@AkivaWeisz pic.twitter.com/AXLa8X2nWx — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2020

En uno de estos eventos, la policía llegó a una sinagoga en la ciudad central de Modiin Illit el martes donde encontraron docenas de fieles rezando juntos sin máscaras y sin respetar las normas de distanciamiento social. Los oficiales interrumpieron la reunión y se llevaron a cinco fieles para interrogarlos.

Otro evento ultraortodoxo fue interrumpido por la policía el lunes por la noche en la ciudad principalmente ultraortodoxa de Bnei Brak, con una gran reunión de la secta jasídica Vizhnitz. Los videos del evento mostraron a muchas personas muy juntas sin máscaras.

El sitio nacional de noticias religiosas Srugim informó que miles de Haredim regresaron a casa el lunes por la noche después de pasar el Yom Kippur en oraciones grupales en contravención de las directrices. Docenas de autobuses llevaron a los fieles de vuelta a los barrios ultra ortodoxos al final de la fiesta bajo el pretexto de dirigirse a las manifestaciones, que actualmente están permitidas por la ley, informó el sitio.

הפרת ההגבלות בבני ברק: עשרות חסידי ויז'ניץ תועדו מחכים לאוטובוסים כשאינם עוטים מסכות ואינם שומרים על מרחק@daniel_elazar (צילום: ישראל פריי, "המקום הכי חם") pic.twitter.com/DwvlH8IBFB — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2020

El diario Haaretz informó que decenas de miles de estudiantes de la yeshiva fueron enviados a casa de vacaciones el martes después de semanas de estudio juntos, sin recibir los resultados de las pruebas que muestran que son negativos de coronavirus – como había sido requerido por el gobierno como parte del llamado «programa de cápsulas» para las yeshivas.

El informe también decía que muchas reglas del programa, destinadas a permitir que las yeshivas operen mientras protegen a los estudiantes, habían sido descuidadas o ignoradas por las escuelas y los estudiantes.