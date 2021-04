Un grupo de médicos israelíes advierte que el no uso de tapabocas puede generar rebrote de coronavirus

ItonGadol.- Con la exención de uso de barbijo en espacios abiertos que comenzó a regir ayer domingo, un grupo de médicos israelíes expresó preocupación por una posible «relajación» en la disciplina por parte de la sociedad para el uso de tapabocas en espacios cerrados, como comercios y shoppings, lo que podría llevar a un aumento de la morbilidad, especialmente entre los menores grupo que aun no ha sido vacunado.

La profesora Galia Rahav, directora del Departamento de Infectología del Hospital Sheba de Tel Hashomer, expresó: «Todavía se requiere de disciplina y se debe usar tapabocas en espacios cerrados».

«Puede haber un aumento de morbilidad entre los menores debido a que aun no fueron vacunados. Si la gente está en espacios abiertos sin mascarillas, mantienen distanciamiento social y evita aglomeraciones, entonces no pasará nada. Pero si dejan de usar tapabocas en lugares cerrados o en sitios concurridos es de suponer que veremos un aumento de casos. Hay que tener cuidado. Es necesaria mucha disciplina por parte de la ciudadanía», señaló.

Respecto a la euforia social que se vive en estos días en los que los índices son realmente bajos, dejó de ser obligatorio el uso de barbijos en espacios abiertos y las escuelas abrieron sin cápsulas, Rahav dijo: «Hay quienes piensan que se terminó la pandemia, pero no estoy segura de eso. Aun es temprano para sacar conclusiones. El riesgo de estar en un espacio cerrado sin mascarilla aun es alto».

El profesor Yaniv Sherer, director del Hospital Barzilay de Ashkelon pidió a los organismos oficiales que asuman responsabilidad y controlen que lo que es permitido en espacios abiertos- no usar tapabocas- no ocurra en lugares cerrados.

«En nuestro hospital no permitiremos a trabajadores y visitas permanecer sin barbijos en espacios cerrados. Espero que otras instituciones hagan lo propio. Se debe inspeccionar y penar esta infracción. El gran desafío será este verano. Es un esfuerzo nacional del que todos debemos ser parte», dijo.

Por último el doctor David Grinberg, director de Pediatría del Hospital Soroka y miembro del Grupo de Tratamiento de la pandemia del Ministerio de Salud, expresó: «En lugares concurridos, incluso al aire libre, aun puede haber contagio. No debe haber relajación en el comportamiento en espacios cerrados. Algunas personas entienden que si ahora es posible quitarse el barbijo afuera, también es posible hacerlo en lugares cerrados. Aquellos que están vacunados no deben tener miedo, pero entre los no vacunados y, por supuesto, los niños, puede haber un aumento de la morbilidad».