Irán refuerza su defensa aérea ante una posible ofensiva de EE.UU. o Israel

Irán está fortaleciendo sus sistemas de defensa aérea en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos e Israel, ante el temor de un posible ataque contra sus instalaciones nucleares si fracasan las negociaciones en curso sobre su programa atómico. Así lo informó el diario Financial Times el domingo.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Baqeri, afirmó en mayo que se ha registrado una mejora significativa en las capacidades de defensa aérea del país, con un “incremento múltiple en las inversiones” militares. “Los enemigos de la nación iraní deben entender que cualquier violación de nuestro espacio aéreo les causará un daño significativo”, advirtió.

Según evaluaciones de inteligencia occidental y análisis de imágenes satelitales, Teherán habría reubicado baterías de misiles antiaéreos en las inmediaciones de sitios nucleares clave, como Natanz y Fordow.

El Financial Times también señala que parte del arsenal más avanzado de defensa aérea de Irán —incluidos los sistemas rusos de largo alcance S-300— fue dañado o destruido por ataques israelíes en octubre y abril de 2024. No obstante, expertos aseguran que varios de esos sistemas han sido reparados o permanecen operativos.

Durante el Día del Ejército celebrado en mayo en Teherán, Irán exhibió públicamente equipos militares, entre ellos un lanzador S-300 y un camión radar. Ya en febrero, el país mostró un lanzamiento de misiles antiaéreos durante ejercicios militares. “Irán busca desmentir que su sistema avanzado de defensa aérea ha sido destruido”, dijo Nicole Gryzewski, del Carnegie Institution en Washington.

Robert Tolast, investigador del Royal United Services Institute (RUSI) en Reino Unido, afirmó que “Israel tiene casi total superioridad aérea sobre Irán, pero una ofensiva de este tipo requeriría oleadas de aviones durante horas. El cansancio de las tripulaciones podría jugar en contra”.

Por su parte, el analista Fabian Hintz, del International Institute for Strategic Studies en Londres, comparó los avances defensivos de Irán con el exitoso desarrollo de su programa de misiles balísticos.

John Alterman, del Center for Strategic and International Studies, advirtió que enfrentarse al sistema de defensa iraní sería un desafío complejo para Israel, pero no imposible: “Los israelíes llevan décadas entrenándose para este escenario”.

Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán continúan. Este sábado, Estados Unidos presentó una nueva propuesta de acuerdo nuclear a través del canciller de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, quien visitó brevemente Teherán en su rol de mediador.

Sin embargo, un alto diplomático vinculado al equipo negociador iraní adelantó que la respuesta de Irán será negativa, calificando la propuesta estadounidense como “inviable” y criticando la falta de cambios en la postura de Washington sobre el enriquecimiento de uranio. “Irán está redactando una respuesta negativa que podría interpretarse como un rechazo definitivo”, concluyó.