Israel: protesta de antivacunas frente al domicilio del primer ministro Bennet

Itongadol/AJN.- Una protesta de antivacunas tuvo lugar anoche frente al domicilio del primer ministro de Israel, Naftali Bennet, en la ciudad de Raanana.

Los manifestantes criticaron al mandatario en sus esfuerzos por frenar la irrupción de la cepa Delta e hicieron alusión al Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, según consignó el portal Walla, llegaron a comparar al líder israelí con dictadores del pasado.

“En Alemania decían que los judíos eran sucios y debían estar en guetos. Hoy en Israel año 2021 declaraste a las personas no vacunadas como peligrosas para la población”, expresaron manifestantes dirigiéndose al primer ministro Bennet.

Las protestas se dieron luego del anuncio de Bennet quien anunció que, desde el próximo 8 de agosto las personas no vacunadas no podrán ingresar a eventos o comercios, templos religiosos y cines, si no presentan el resultado negativo de un test por coronavirus, el cual deberá ser abonado por el interesado.

Desde Tel Aviv, días atrás el primer ministro israelí había cargado contra quienes se niegan a vacunarse: “Los antivacunas ponen en peligro a toda la sociedad”. “No hay razón por la que ciudadanos que se hayan vacunado deban financiar los tests de quienes se niegan a inocularse”, dijo.

En este marco añadió que “quienes no se hayan vacunado y regresen a Israel desde el extranjero deberán cumplir una semana de cuarentena”.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennet, pronunció este jueves una declaración al finalizar la sesión de Gabinete por coronavirus. En sus palabras el mandatario cargó contra quienes se oponen a vacunarse y los instó a que lo hagan. “Quienes se niegan a vacunarse ponen en peligro su salud y la del resto. Ponen en peligro nuestra libertad de trabajar, de nuestros hijos para estudiar y la posibilidad de celebrar fiestas”, dijo.

“Si un millón de israelíes siguen sin ser vacunados, entonces ocho millones deberán encerrarse en sus casas. Todo el que conozca alguien que se oponga a inmunizarse, debe convencerlo de que no dañe al resto”, añadió el mandatario.

Además Bennet expresó que “desde el próximo 8 de agosto, los antivacuna no podrán ingresar a ninguna actividad en la que participen más de cien personas tanto en ambientes cerrados con espacios abiertos”.

Solo podrán hacerlo “si presentan un resultado negativo de un test por coronavirus” que deberá ser abonado por el interesado.

Bennet señaló que se está “en un momento crucial en el que se decidirá cómo será el país en la época del coronavirus. En nuestras manos está elegir si nos comportaremos de manera responsable y seguir con una política abierta y libre o enterrar nuestras cabezas bajo tierra y seguir con confinamientos infinitos”.

También instó a usar barbijos en espacios cerrados, y explicó que es “está probado de manera científica como una herramienta particularmente eficaz para protegerse a sí mismo y al resto. Cuando dos personas usan una máscara, la probabilidad de infección disminuye en un 98%”.

Para el primer ministro, “todos los ciudadanos del país deben usar tapabocas en espacios cerrados; esto no es una recomendación. Si nos vacunamos, cuidamos a los mayores y seguimos con mascarillas, superaremos el delta, y este será un año de recuperación”.

En tanto, el Ministerio de Salud actualizó durante esta tarde que parece haber una nueva disminución en la efectividad de la vacuna, siendo que en la prevención de infecciones la efectividad es de solo el 40%.

Sin embargo, la vacuna sigue siendo muy eficaz para prevenir el desarrollo de un cuadro grave por la enfermedad, con un 91%.

Coronavirus en Israel

El Ministerio de Salud de Israel informó que en las últimas 24 horas se detectaron 966 casos y la cantidad de pacientes de gravedad se elevó a 97, y 17 están con respirador artificial. La tasa de positividad se situó en 1.79%, y se evaluaron 54,316 pruebas.

Actualmente hay en Israel 11.390 personas cursando la enfermedad, de las cuales solo 190 están hospitalizadas. La campaña de vacunación sigue su curso y 5.7 millones recibieron la primera dosis de la fórmula Pfizer y 5.2 millones las dos inyecciones. En Israel viven 9.3 millones de habitantes.

Además 137 positivos de Covid-19 regresaron desde el extranjero en los últimos diez días, 37 de ellos desde Turquía, país que pasará a formar parte de los destinos peligrosos desde esta semana. Otros 19 ingresaron provenientes de Grecia, que no es considerado “destino peligroso”.