Israel: Menores árabes de Acre arrestados por ataque contra judíos

AJN/Itongadol.- Dos menores árabes, de 16 y 18 años, de Acre, sospechosos de mutilar a estudiantes judíos en un ataque por motivos antisemitas, fueron arrestados por la policía de Israel el martes por la noche, informaron medios israelíes.

El miércoles, la policía solicitará que sus arrestos se extiendan en el Tribunal de Magistrados de Acre.

Asimismo, el Tribunal de Magistrados de Jerusalem decidió extender la detención de un sospechoso que insultó a un oficial de policía en el Monte del Templo la semana pasada, informó Walla.

El hombre permanecerá bajo custodia un día más y se le prohibirá viajar a la Ciudad Vieja por un período de 15 días.

«Mostrarle el dedo mayor a un policía no es un delito», admitió el juez, sin embargo, señaló que «los tiempos son difíciles y su comportamiento plantea una causa de peligro».

Finalmente, dos sospechosos fueron arrestados después de causar disturbios en una protesta contra las líneas planificadas del tren ligero en la intersección de Bar Ilan en Jerusalem el miércoles.

Todo esto se da en un contexto de tensión social que estalló durante el reciente conflicto con terroristas palestinos de la Franja de Gaza.

Al respecto, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió a los ciudadanos de Israel que no tomaran la ley en sus propias manos y les instó a que dejaran de provocar disturbios.

«El estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos. No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el temor de las bandas árabes asesinas. No toleraremos el incendio de sinagogas y el incendio de propiedades», dijo Netanyahu tras un fin de semana de violentos ataques, hace unos diez días.

«Tolerar este vigilantismo y violencia inaceptables es abrir el camino a la anarquía», advirtió.

«Israel es el estado judío y democrático, donde todos nuestros ciudadanos, judíos, árabes y todos los demás, son iguales ante la ley y recibirán la misma protección de quienes hacen cumplir la ley», dijo Netanyahu.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con Netanyahu sobre esa violencia.

Según la Casa Blanca, «el presidente compartió su grave preocupación por la violencia entre comunidades en Israel. Acogió con satisfacción las declaraciones del primer ministro y otros líderes que se oponen a tales actos de odio y alentó a que se tomen medidas para responsabilizar a los extremistas violentos y establecer la calma».

Esto se da en el marco de la creciente violencia en las calles de distintas ciudades de Israel, donde trascendieron a todo el mundo imágenes de ataques y linchamientos entre residentes civiles, mientras los misiles de Hamás continuaban cayendo.

Luego de manifestaciones violentas, linchamientos y ataques en las calles de distintas ciudades, la policía logró contener a las facciones religiosas que se agredían en una escalada sin igual, como residentes árabes armados les disparaban a sus vecinos judíos.

También se vieron manifestantes en ciudades con una población mayoritariamente mixta árabe y judía.

Al respecto, el municipio de Tiberíades emitió un comunicado condenando los disturbios, diciendo que “Pedimos a todos que cese la práctica de manifestaciones innecesarias que no aportan nada. Estas manifestaciones pueden causar daños innecesarios a las personas e incluso poner en peligro la vida”.

“Es hora de calmarse y ayudar a la gente del sur tanto como sea posible”, agregó el comunicado.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu también repudió los ataques entre residentes mientras realizaba una visita a la ciudad de Lod, una de las más afectadas por la violencia en las calles.

“Debemos restaurar la calma y la seguridad a los residentes de Israel. Esto comienza y termina con el respaldo a los hombres y mujeres soldados. Por eso les decimos que tienen el respaldo para defenderse, no tengan miedo a las comisiones de investigación”.

El primer ministro añadió en medio de los violentos enfrentamientos en la ciudad en los últimos días: “Todos entienden que esto no es un incidente criminal normal, hay aquí elementos nacionalistas contra la ley, contra los que se puede usar detenciones administrativas. Lo hemos puesto a toda velocidad”.