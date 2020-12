Gideon Sa’ar abandona el Likud y anuncia la formación de un nuevo partido

Itongadol/Agencia AJN.- El legislador israelí Gideon Sa’ar dejará el Likud y formará un nuevo partido político que utilizará para postularse como primer ministro en las próximas elecciones, según lo anunció hoy en un discurso publicado en sus redes sociales.

Sa’ar afirmó que ya no podía permanecer en el mismo partido que el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Dado que fue elegido por el Likud, Sa’ar consideró que lo correcto era renunciar a su escaño en la Knesset y aseguró que lo hará mañana.

“El Likud ha cambiado y se ha convertido en una herramienta que sirve a los intereses personales de su líder, incluso en su juicio penal”, expresó Sa’ar. “Ya no puedo apoyar al gobierno de Netanyahu y ya no puedo ser miembro del Likud bajo su liderazgo. Lo digo con pesar, como alguien que lo vio como el líder adecuado para dirigir el país y ocupó altos cargos en sus gobiernos. Israel necesita unidad y estabilidad ahora y Netanyahu no puede proporcionar ninguna de las dos”.

En diciembre de 2019, Sa’ar desafió a Netanyahu en una primaria de liderazgo del Likud. Netanyahu lo superó con el 72,5% contra el 27,5%.

“Sa’ar se va porque fue derrotado en las elecciones primarias e internas del Likud”, dijo el portavoz de Netanyahu. “Sa’ar decidió abandonar la derecha, unirse a [el líder de la oposición Yair] Lapid y unirse a la larga lista de políticos que abandonaron el Likud y luego colapsaron políticamente por completo”.

La carrera independiente de Sa’ar podría dividir aún más el voto de la derecha, que ahora está dividido entre el Likud y Yamina de Naftali Bennett. Las encuestas recientes han mostrado ganancias significativas para Yamina, que actualmente está en la oposición, aunque el Likud sigue siendo el partido más grande.