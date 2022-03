Gantz insta a EE.UU. a mantener a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de terroristas

AJN/Itongadol.- El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, se unió el lunes al llamado para mantener al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, al tiempo que pidió una mayor cooperación con Washington.

Sus comentarios se produjeron días después de que el primer ministro, Naftali Bennett, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, emitieran una declaración conjunta lamentando los planes de Washington de eliminar a la Guardia Revolucionaria de su notoria lista como parte de una serie de concesiones destinadas a revivir el destrozado acuerdo nuclear de 2015 con Irán.

Hablando en la conferencia «Pueblo de Israel» de Ynet, Gantz dijo que la IRGC es «una organización terrorista y debe ser vista como tal».

“Lo segundo que es importante entender es que necesitamos coordinar nuestras acciones y posiciones con los Estados Unidos y expresarlas de manera inequívoca”, dijo.

“Creo que, al final, nuestras relaciones estratégicas con los Estados Unidos, Occidente y otros países de la región no deben hacerse a través de Twitter… Eso es lo que estoy haciendo. Estoy en contacto con funcionarios estadounidenses y viajo a países que tienen relaciones con Israel y otros que no”, dijo.

El ministro de Defensa describió a Irán como más que un “problema regional” y agregó que Teherán y sus ambiciones nucleares son un “problema global y una amenaza existencial para Israel”.

Gantz también criticó lo que parece ser una reactivación inminente del acuerdo nuclear de 2015 entre las potencias mundiales e Irán.

“Este acuerdo no es bueno: tiene varias deficiencias que destacamos en nuestros grupos de trabajo con los estadounidenses”.

El ministro de Defensa también reiteró las afirmaciones de Bennett de que Israel no estará obligado por ningún acuerdo con Irán.

“No somos parte de este acuerdo. El primer ministro dijo que no somos parte de este acuerdo, les digo que no somos parte de este acuerdo. En última instancia, mantendremos nuestro destino en nuestras manos y no en las manos del mundo.»

El ministro de Defensa también se refirió al discurso virtual del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Knesset del domingo, en el que dio a entender que Israel estaba sentado en la cerca ante la guerra ruso-ucraniana.

“El hombre está liderando la lucha de su vida… Habló desde el corazón y desde su profundidad absoluta. No entraré en una discusión sobre todo lo que dijo porque estoy poniendo su discurso en un contexto de liderazgo estratégico.»

“Es importante ser claro: el Estado de Israel está del lado correcto. Está en contra de la violencia en Ucrania, está a favor de la posición de Occidente y está haciendo todo lo que está a su alcance de la manera correcta para ayudar a Ucrania”.

El viernes, el gobierno israelí emitió una fuerte respuesta a los informes de que la administración de Joe Biden se está preparando para eliminar a la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista negra terrorista de Estados Unidos.

En una declaración conjunta esa mañana, el primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid dijeron que “se niegan a creer” que Estados Unidos daría ese paso.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) es una organización terrorista que ha asesinado a miles de personas, incluidos estadounidenses. Nos negamos a creer que Estados Unidos eliminará su designación como organización terrorista”, afirmó el comunicado.

El miércoles pasado, Axios citó a una fuente familiarizada con los planes de la administración de Biden con respecto a Irán, quien afirmó que Estados Unidos está considerando sacar a la Guardia Revolucionaria de la lista negra de terrorismo de Estados Unidos.

La fuerza fue designada como grupo terrorista por la administración Trump en 2019.

“Los Guardias Revolucionarios de Irán son Hezbollah en el Líbano, son la Jihad Islámica en Gaza, son los Hutíes en Yemen, son las milicias en Irak”, dijeron Bennett y Lapid.

“El IRGC es responsable de los ataques contra civiles estadounidenses y fuerzas estadounidenses en todo Medio Oriente, incluso en el último año. El IRGC estaba detrás de los planes para asesinar a altos funcionarios del gobierno estadounidense”, agregó el comunicado.

“El IRGC estuvo involucrado en el asesinato de cientos de miles de civiles sirios, destruyeron el Líbano y están oprimiendo brutalmente a los civiles iraníes. Matan judíos porque son judíos, cristianos porque son cristianos y musulmanes porque se niegan a rendirse ante ellos”, destacó.

“Son una parte integral de la brutal máquina de opresión en Irán. Sus manos tienen sobre ellos la sangre de miles de iraníes y el alma aplastada de la sociedad iraní”.

“El intento de eliminar al IRGC de la lista como organización terrorista es un insulto a las víctimas e ignoraría la realidad documentada respaldada por evidencia inequívoca. Nos resulta difícil creer que la designación del IRGC como organización terrorista se elimine a cambio de la promesa de no dañar a los estadounidenses”.

“La lucha contra el terrorismo es global, una misión compartida de todo el mundo. Creemos que Estados Unidos no abandonará a sus aliados más cercanos a cambio de promesas vacías de los terroristas”, concluyó el comunicado.