Coronavirus. Israel pondrá estaciones de pruebas pre-viaje y restricciones por país para la reapertura de los cielos

Itongadol/Agencia AJN.- Con Israel cerrado a los extranjeros desde marzo y casi todos los países que prohíben la visita de los israelíes, los viajes aéreos han resultado impensados durante meses. Si todo avanza según lo previsto, esto cambiará el 16 de agosto, con la determinación de Israel de reabrir los cielos a un mayor número de vuelos entrantes y salientes.

El miércoles, el llamado “gabinete de coronavirus” dijo que una propuesta sería elaborada por la ministra de Transporte Miri Regev, el ministro de Salud Yuli Edelstein y el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi. Un borrador tentativo del posible plan incluirá clasificar a las naciones de origen y destino según sean “rojos” o “verdes”, según un informe del jueves del Canal 12 de noticias.

A las personas procedentes de los estados “verdes”, donde el número de infecciones es bajo, se les permitirá entrar en Israel sin necesidad de hacer cuarentena, mientras que las procedentes de los estados rojos deberán autoaislarse -aunque el número de días puede acortarse con respecto a los 14 actuales.

Las llegadas de los países “rojos” y “verdes” se tramitarían en sectores diferentes del aeropuerto.

Sin embargo, aún no está claro a dónde se les permitirá viajar a los israelíes, ya que Israel tiene una de las tasas de morbilidad per cápita más altas del mundo y muchos países, incluida la Unión Europea, prohíben actualmente la entrada de visitantes de allí.

Los israelíes pueden entrar actualmente en los Estados Unidos y Ucrania, y el informe del Canal 12 dice que se están manteniendo conversaciones con 10 naciones “verdes” sobre la admisión de israelíes, entre ellas Grecia y Chipre.

Muchos países exigen actualmente que los turistas que llegan presenten una prueba de coronavirus negativa de 72 horas antes de su vuelo. Para cumplir con este requisito, se abrirá un laboratorio de pruebas de coronavirus en el aeropuerto Ben Gurión. Los pasajeros deberán pasar por el aeropuerto 72 horas antes de su vuelo para ser examinados.

Los pasajeros pagarán por sus pruebas, con un costo estimado de varios cientos de shekels por prueba.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel publicó el jueves una licitación para la construcción y operación del laboratorio. Los solicitantes deben ser capaces de realizar 800 pruebas por hora y proporcionar los resultados dentro de 14 horas.

Se espera que las tripulaciones de los aviones usen equipo de protección, y no se sabe aún si se servirán comidas.

La tasa de infección de Israel sigue siendo alta, con un promedio de unos 1.400 casos diarios durante la última semana, aunque ha disminuido un poco desde unos 2.000 casos diarios en un período de dos semanas el mes pasado.

El miércoles, el gobierno decidió cancelar los cierres de fin de semana en centros comerciales, tiendas y mercados que se implementaron para frenar la propagación de COVID-19, después de establecer que las reglas no disminuyen las tasas de infección por coronavirus. Sin embargo, el funcionario encargado de manejar la respuesta de Israel a la pandemia advirtió que el país podría enfrentar un nuevo cierre a nivel nacional en dos semanas si las tasas de infección no bajan.

“Ningún país del mundo con una alta tasa de infección como Israel está manejando la crisis sin un cierre. El gobierno israelí es sensible a la delicada situación socioeconómica y a las dificultades públicas y me dio confianza para evaluar alternativas que no incluyan por ahora un cierre total”, dijo el “zar del coronavirus”, como se nombra al profesor Ronni Gamzu, según una declaración de la Oficina del Primer Ministro.

“Esta es probablemente la última oportunidad para la moderación. Si la morbilidad no disminuye en dos semanas nos veremos obligados a considerar restricciones, incluyendo la posibilidad de cierres locales o nacionales”, dijo Gamzu.

Además, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el gobierno comenzará a implementar el sistema codificación de colores, bajo el cual las ciudades y pueblos tendrán políticas de coronavirus adaptadas a sus tasas locales de infección, para el 1 de septiembre.

Hasta el jueves por la noche, Israel tenía 25.285 casos de coronavirus activos, 358 de ellos graves, y el número de muertes por COVID-19 fue de 576.