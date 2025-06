Un documental sobre el ataque a Israel del 7 de octubre fue atracción en el Festival de Cannes

Itongadol.- La única película documental argentina exhibida en el Marche du Film dentro del marco del Festival de Cine de Cannes fue sensación y relata lo ocurrido el trágico 7 de octubre de 2023, cuando la organización terrorista Hamás atacó las poblaciones del sur de Israel,

👉Te seguimos contando acerca de lo que fue la presentación del documental "7.10 Sur Rojo" en el Marché du Film del Festival de Cannes. Escuchá el testimonio del director del film, Uriel Sokolowicz.@AlephCine pic.twitter.com/OqQAIrL7El — Fundación Norma y Leo Werthein (@fundleowerthein) May 21, 2025

“7.10 Sur Rojo” es el título del film que reconstruye la violenta incursión del grupo islámico, donde se asesinaron brutalmente a más de 1.100 personas y 251 fueron secuestradas. Lo cierto es que la película se convirtió en una cita obligada en el prestigioso festival de cine, en el que se vieron más de 1.300 películas de todo el mundo y que concentra a más de 30.000 profesionales de la industria y más de 5.000 periodistas.

Fue en el marco del Marche du Film, el mayor mercado cinematográfico del mundo y la plataforma comercial del Festival de Cine de Cannes, que se presentó el documental argentino tras haber sido estrenada recientemente en el BAFICI (Festival de Cine de la Ciudad de Buenos Aires).

El documental combina testimonios desgarradores de sobrevivientes, especialmente de origen argentino y latinoamericano. Además recopila material documental inédito y el análisis de varios especialistas para exponer la crueldad del ataque, incluyendo violencia sexual y humillaciones grabadas por los propios terroristas.

También explora el contexto histórico del conflicto israelípalestino, destacando el impacto en ambas comunidades y el reclamo por la liberación de los rehenes. Con una narrativa innovadora que incluye una historia onírica de una familia afectada, el film busca preservar la memoria de las víctimas y honrarlas.

Sin duda, la obra busca instalarse como un llamado a la reflexión sobre el terrorismo, los valores humanos y la complejidad de un conflicto que trasciende fronteras y que despierta la atención del mundo.

“7.10 Sur Rojo” fue producido por Aleph Media, reconocida por sus películas y documentales premiados internacionalmente, y por la Fundación Norma y Leo Werthein, a cargo del área de sustentabilidad de las empresas del Grupo Werthein.

Asimismo, el documental cuenta con la coproducción de Club Media y el apoyo de la Fundación Taeda y Arco Libre.

El guion y la dirección estuvo a cargo de Uriel Sokolowicz, cineasta documentalista quien tuvo un desafío singular al abordar esta temática en el marco de un conflicto complejo y que sigue vigente.

El rodaje incluyó dos viajes a Israel, toma de testimonios e imágenes tanto en Israel como en Argentina, entrevistados de diferentes nacionalidades, material de archivo histórico y de los actos terroristas registrados por los propios terroristas, cámaras de seguridad y de algunas de las víctimas, confecciones de mapas con referencias históricas y la creación de un mundo onírico de sombras, matices y contrastes, cargado de simbolismos y meta mensajes.

A través de ese mundo se aborda el camino de una madre latinoamericana que junto a su pequeño hijo intenta entender que pasó ese fatídico día en que su hija (adolescente) quedó a merced de los terroristas de Hamas cuando estos invadieron el sur de Israel. De ellos dos, madre e hijo, solo escuchamos sus voces, no hay rostros definidos, no hay nombres propios, solo siluetas, atmósferas de emociones y expresiones corporales. Son madre e hijo inmersos en ese universo particular, llevando adelante el dolor desgarrador y siendo resilientes.

El documental se distingue en algunos aspectos particulares sobre otras producciones que abordan la temática del ataque del 7 de octubre de 2023.

Posee información precisa y desarrolla los acontecimientos brindando contexto social, histórico y geográfico, explicando procesos que no suelen estar presentes en los desarrollos mediáticos sobre este conflicto.

Por otro lado, su perspectiva latinoamericana de los hechos, refleja la cruda realidad de que el atentado tuvo como víctimas a personas de múltiples orígenes y nacionalidades.

Por último, incorpora un recurso artístico narrativo que brinda emociones profundas y logra conectar al espectador con el sufrimiento de una madre y el delicado proceso sobre el mensaje final que ella le inculcará a su hijo frente al hecho del secuestro y desaparición de su hermana.

Al día de hoy, 58 personas siguen secuestradas en Gaza y se estima que solo 23 de ellas aún permanecen con vida. Esta realización es un homenaje a las víctimas del ataque, un homenaje a todas las víctimas inocentes de esta guerra y un reclamo

humanitario por las vidas de los rehenes y la exigencia de su liberación inmediata.