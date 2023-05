Rusia lanza drones iraníes en el mayor ataque contra Kiev desde el comienzo de la guerra

Itongadol.- Rusia desató múltiples oleadas de ataques aéreos sobre Kiev durante la noche en lo que, según las autoridades, parece ser el mayor ataque con drones de fabricación iraní contra la ciudad desde el comienzo de la guerra, mientras la capital ucraniana se preparaba para celebrar el aniversario de su fundación el domingo.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que había derribado 52 de los 54 aviones no tripulados lanzados por Rusia, calificándolo de ataque récord con los aviones no tripulados «kamikaze» de fabricación iraní. No estaba claro cuántos de los drones fueron derribados sobre Kiev.

En lo que también parece ser el primer ataque mortal sobre Kiev en mayo y el decimocuarto de este mes, la caída de escombros mató a un hombre de 41 años, según declaró el alcalde Vitali Klitschko.

Los atentados se produjeron antes del amanecer del último domingo de mayo, cuando la capital celebra el Día de Kiev, aniversario de su fundación oficial hace 1.541 años. Este día suele celebrarse con ferias callejeras, conciertos en directo y exposiciones especiales en museos, que también se han programado para este año, aunque a menor escala.

«La historia de Ucrania es un viejo motivo de irritación para los inseguros rusos», declaró Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, en su canal de Telegram.

La información preliminar indicaba que el ataque aéreo fue el mayor ataque con drones contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, dijo Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kiev. Rusia utilizó en el ataque los drones Shahed, de fabricación iraní, añadió.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esa información.

«Hoy, el enemigo decidió ‘felicitar’ al pueblo de Kiev por el Día de Kiev con la ayuda de sus mortíferos UAV (vehículos aéreos no tripulados)», dijo Popko en la aplicación de mensajería Telegram.

«El ataque se llevó a cabo en varias oleadas y la alerta aérea duró más de cinco horas».

El alcalde Vitali Klitschko dijo que la víctima era un hombre de 41 años. La administración militar dijo que al menos dos personas resultaron heridas.

Varios distritos de Kiev, con diferencia la mayor ciudad ucraniana, con una población de unos 3 millones de habitantes, sufrieron en los ataques nocturnos, según las autoridades, entre ellos el histórico barrio de Pecherskyi.

Testigos de Reuters dijeron que durante las alertas antiaéreas que comenzaron poco después de medianoche, muchas personas se asomaron a sus balcones, algunas gritando ofensivas dirigidas contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y consignas de «Gloria a la defensa antiaérea».

Ante la inminente contraofensiva ucraniana tras 15 meses de guerra, Moscú ha intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados tras una tregua de casi dos meses, dirigidos contra instalaciones y suministros militares. Las oleadas de ataques se suceden ahora varias veces por semana.

En el frondoso distrito de Holosiivskyi, en el suroeste de Kiev, la caída de escombros provocó el incendio de un almacén de tres plantas, destruyendo unos 1.000 metros cuadrados de estructura, según el alcalde Klitschko.

Un incendio se declaró después de que la caída de restos de un avión no tripulado alcanzara un edificio no residencial de siete plantas en el distrito de Solomyanskyi, al oeste de la ciudad. El distrito es un concurrido centro de transporte ferroviario y aéreo.

En el distrito de Pecherskyi, se declaró un incendio en el tejado de un edificio de nueve plantas debido a la caída de restos de drones, y en el distrito de Darnytskyi una tienda resultó dañada, según informaron funcionarios de la administración militar de Kiev en Telegram.