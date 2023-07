Netanyahu aseguró que Hezbollah secuestró a la investigadora israelí en Iraq

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la milicia iraní Jataib Hezbolla es responsable del secuestro de la investigadora israelí Elizabeth Tzurkov en Irak.

Tzurkov, que cuenta con la doble nacionalidad rusa/israelí, se encuentra desaparecida en Irak desde marzo, pero está viva y en buenas condiciones teniendo en cuenta las circunstancias, expresó una alta fuente diplomática israelí.

Heartbreaking news, we hope our friend and colleague @Elizrael returns to her family safe. In late March Princeton graduate student and @newlinesmag @NewlinesInst scholar Elizabeth Tsurkov disappeared in Iraq.https://t.co/h6eMR0rEAm — Hassan I. Hassan (@hxhassan) July 5, 2023

Además, la fuente agregó que Jerusalem está haciendo «todo lo que puede», a través de diversos canales, para garantizar su seguridad y su regreso, y que el gobierno se mantiene en contacto con la familia de Tzurkov.

La fuente no quiso dar detalles sobre los esfuerzos para liberarla, ni decir qué otros países están implicados, informó The Jerusalem Post.

#Breaking: @IsraeliPM says @Elizrael is an Israeli & Russian citizen who has been missing for several months in Iraq & is being held as a hostage by the Shia militia Hezbollah. Elizabeth Tsurkov is still alive & we see Iraq as responsible for her fate & safety. — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) July 5, 2023

Es ilegal que los israelíes entren en Estados enemigos como Irak, más allá de tener o no pasaporte extranjero. Incluso el gobierno israelí lleva mucho tiempo advirtiendo contra este tipo de viajes.

Tzurkov, ex dirigente de la ONG de izquierda de derechos palestinos Gisha, fue una voz destacada en Twitter en relación con la guerra civil siria durante muchos años y también se manifestó en la red social sobre su etapa de servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

Elizabeth Tsurkov has been kidnapped in Iraq where she was conducting fieldwork for her PhD at Princeton. She is a Nonresident Fellow at the New Lines Institute. Our thoughts are with Elizabeth and her family during this difficult time and we hope for her prompt release. — New Lines Institute (@NewlinesInst) July 5, 2023

La fuente diplomática del Estado judío señaló que es probable que Jataib Hezbollah supiera que se trataba de una mujer israelí y que la República Islámica de Irán esté al tanto de la situación.

Al ser consultada por los rumores difundidos en las redes sociales, la fuente diplomática negó categóricamente que Tzurkov sea agente del Mossad o que haya viajado a Irak en misión oficial israelí.

Israel prefirió mantener en secreto la situación de los rehenes, pero Netanyahu hizo pública la información antes de que se publicara una noticia sobre el asunto

Tsurkov, conocida por ser investigadora y comentarista sobre asuntos de la guerra civil que comenzó en Siria en 2011, ingresó a Irak con su pasaporte ruso para investigar para su doctorado en la Universidad de Princeton y es probable que también haya viajado a Líbano y Siria previamente.