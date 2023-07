La increíble historia del estudiante que pasó de un oscuro búnker en Ucrania a recibir un título en la Universidad de Tel Aviv

Itongadol.- Kirill Drik quedó atrapado en la guerra entre Rusia y Ucrania y durante diez meses se escondió del ejército ucraniano (que intentó reclutarlo) en un búnker desierto y oscuro y rodeado de sonidos de explosiones. Mientras se escondía, tuvo la increíble experiencia de cursar un máster en la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad de Tel Aviv (TAU).

Afortunadamente, durante su etapa en el búnker, un compañero se aseguró de llevarle comida todos los días. Aunque apenas había Internet, continuó sus estudios por Zoom, con la ayuda del Coordinador de Titulaciones Avanzadas de la TAU, el Director de la Escuela y el personal docente, todos trabajando con el mismo objetivo: «Finalización de la titulación de Kirill Drik». Hace poco más de una semana, Kirill cumplió su sueño y se subió al escenario de la TAU para recibir su título.

«Durante la guerra en Ucrania, la mayor dificultad para mí era escribir y cumplir las tareas de finalización del curso. El búnker en el que vivía en la ciudad de Dnipro era un refugio oscuro y abandonado, con sólo una pequeña lámpara de noche. Apenas había Internet, desprendía un terrible olor a cloaca, las ratas se paseaban entre mis piernas y, de fondo, escuchaba constantemente el eco de las explosiones».

Notablemente emocionado, Kirill expresó que »el búnker estaba al lado de una fábrica de municiones, por lo que los aviones rusos bombardeaban constantemente la zona y se escuchaban muchas alarmas. Estaba asustado y no sabía si algún día podría volver a mi vida normal».

Cuando Kirill describe la pesadilla que vivió en Ucrania es difícil imaginar que sólo unos meses antes vivía en Israel y trabajaba para obtener un máster en la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la TAU.

Kirill emigró a Israel desde Ucrania como soldado solitario en 2017 y sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) a tiempo completo como voluntario en la unidad de comandos, a pesar de algunos problemas de salud. Tras finalizar el ejército, comenzó sus estudios como estudiante de maestría en ciencias políticas en la TAU.

En febrero de 2022, durante las vacaciones semestrales, fue a visitar a sus padres a Dnipro, en el este de Ucrania. Durante su estancia, su madre cayó enferma, fue hospitalizada y Kirill tuvo que prolongar sus vacaciones cinco días, hasta el 25 de febrero. En la víspera de su vuelo de regreso a Israel estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, y Kirill, que tiene doble nacionalidad (israelí y ucraniana), no pudo salir del país, debido a la obligación de todos los ciudadanos de alistarse en el ejército.

«Al estallar la guerra, el ejército ucraniano anunció que todo el mundo era reclutado para luchar, y no tuve más remedio que escaparme y esconderme en un búnker durante diez meses, Mi compañero me traía comida y artículos de primera necesidad todos los días», explicó.

Un punto positivo, casi el único en aquel momento, era el contacto diario de Kirill con Sigal Shachar, Coordinadora de Titulaciones Avanzadas de la Escuela de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la TAU. La Directora de la Escuela, la profesora Hanna Lerner, también apoyó plenamente a Kirill y trabajó enérgicamente para reclutar a todo el personal docente para la misión.

En condiciones imposibles, confinado en el búnker, Kirill mantuvo una rutina de estudio que incluía cuatro cursos de Zoom, exámenes y proyectos.

«Desde el momento en que nos dimos cuenta de que Kirill estaba escondido en Ucrania, fue muy importante para nosotros mantenernos en contacto con él casi a diario. Pedí a los profesores que nos informaran con regularidad si faltaba a clase, y todos intentamos preparar material de estudio para que estuviera listo para las clases que tenían lugar en Zoom. No debió de ser fácil para él, y estamos muy orgullosos de Kirill, que no se rindió y siguió estudiando, incluso bajo el ruido de los bombardeos y las alarmas, mientras se escondía durante días en un búnker», destacó el profesor Lerner.

Diez meses después, y tras cuatro intentos fallidos de escapar por la frontera, Kirill recibió de repente una llamada telefónica de Sigal, quien le informó de que, tras muchos esfuerzos, la Universidad, en colaboración con la Escuela Internacional Lowy, había conseguido tramitarle todos los documentos que le faltaban para poder salir de Ucrania y regresar a Israel.

Hace poco más de una semana, en la TAU, Kirill consiguió hacer realidad su sueño, y en una emocionante ceremonia, entre los aplausos del público presente en la sala, subió al escenario para recibir su título. Kirill agradeció al público y señaló entre lágrimas: «Mi historia es un mensaje de victoria. No dejen que nada los detenga. Con la ayuda de la voluntad, la tecnología y la buena gente, se puede conseguir cualquier cosa».

«Cuando recibí mi título sentí que por fin había regresado a mi patria. Siento que mi patria es Israel y no Ucrania. Aquí la gente son hijos de Dios. La ayuda que recibí convirtió a Israel en mi familia. Me alegro de haber sobrevivido esos diez meses en Ucrania, durante los cuales cumplí mi sueño de obtener un máster en ciencias políticas en Israel, y sobre todo me alegro de que todo lo que hice no fue en vano. Sé que durante el resto de mi vida nunca dejaré de agradecer todo lo que la TAU hizo por mí. Estoy seguro de que volveremos a vernos cuando haga el doctorado», concluyó.

Fotos: Cortesía de la Universidad de Tel Aviv