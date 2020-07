Fauda: hoy cumple años Assaf Bernstein, director de la primera temporada

Foto: Assaf Bernstein, Latittia Edo y Lior Raz

Itongadol/AJN.- El director, productor ejecutivo y guionista de la primera temporada de la exitosa serie israelí Fauda, Assaf Bernstein, cumple hoy 50 años.

Bernstein nació el 8 de julio de 1970 en Tel Aviv y se graduó en la New York University Tisch School of the Arts. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios internacionales por sus documentales y cortometrajes, además de haber dirigido varias series.

Sus dos primeros cortos documentales fueron “Holy for Me”, una parodia que recorre los lugares sacros de Jerusalem y que ganó el premio al Mejor Cortometraje de 1995 en el Festival de Cine de Jerusalén; y “Pertenece al Banco” (1999), un documental social que muestra la confiscación de viviendas en barrios carenciados árabes y judíos.

Como director, autor y productor estrenó en 2007 la versión israelí de “The Debt” (La Deuda) interpretada por Gila Almagor y en 2010 ayudó a escribir la remake en inglés de Estados Unidos, estrenada en 2011, que protagonizaron las actrices ganadoras del Oscar Jessica Chastain y Helen Mirren. El film trata sobre tres ex agentes del Mossad y recaudó más de U$S 75 millones en todo el mundo. En 2012 dirigió los 12 episodios de Alenby, una tensa serie de televisión para el canal 10 de Israel, basada en la novela más vendida de Gadi Taub: “Allenby Street”.

Con estos antecedentes fue convocado para dirigir la primera temporada completa de la serie de televisión de fama internacional “Fauda”, que se estrenó el 2 de diciembre de 2016, año en que recibió seis premios de la Academia Israel, incluido el de la Mejor Serie de Drama, y un año después The New York Times consideró a Fauda como el mejor espectáculo internacional de 2017. En 2018, el programa recibió 11 Premios de la Academia de TV de Israel, incluido el mejor drama de televisión, el mejor actor para Lior Raz y también el mejor guión, casting, cinematografía, grabación, efectos especiales y en otras categorías.

Assaf Bernstein en el 2018 dirigió su primer film en los Estados Unidos, “Mirar Lejos”, un thriller psicológico protagonizado por India Eisley, Jason Isaacs y Mira Sorvino. Y en 2019 fue convocado para dirigir y producir el episodio piloto de “Guerrero”, un drama policial.

Assaf Bernstein está casado con Michal, con quien tiene tres hijos.