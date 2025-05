Efemérides. Hoy en la vida judía, se funda en Polonia el Movimiento ortodoxo Agudat Israel

Itongadol.- El movimiento Agudat Israel fue fundado un día cómo hoy en 1912 y más tarde se transformó en un partido político ultraortodoxo en Israel. Representó a los judíos ultraortodoxos en Polonia, originario de los movimientos Agudath Israel en la Alta Silesia . Más tarde se convirtió en el Partido de muchos haredim en Israel .

Desde la década de 1980, se ha convertido en un partido predominantemente jasídico, aunque a menudo se combina con el Degel HaTorá partido haredi no jasídico para las elecciones y la formación de coaliciones. Cuando así se combinan, se conocen en conjunto como Judaísmo de la Torá .

Mundial Agudath Israel fue fundado en Katowice, Imperio Alemán , (ahora Katowice , Polonia ) en 1912, con el fin de proporcionar una organización paraguas para Judios observantes que se oponían al Sionista movimiento.

En Palestina, Agudat Israel se estableció como una rama de este movimiento, para proporcionar oposición a la comunidad judía organizada (el » Yishuv «). Uno de sus portavoces más autorizados en contra de la formación de un Estado judío, el poeta holandés Jacob Israël de Haan , fue asesinado por la Haganá en 1924. A raíz del Holocausto, rabinos antisionista que dirigió Agudat Israel reconoció la gran utilidad de un estado judío, y se convirtió en no sionista, en lugar de anti-sionista. No participó activamente en la creación de Israel, pero dejó su oposición a la misma. En 1933, se firmó un acuerdo con la Agencia Judía en Palestina, según el cual Agudat Israel recibiría el 6,5% de los permisos de inmigración. Con el tiempo, en la víspera de la Declaración de Independencia de Israel (1948), Agudat Israel cedió a la presión del movimiento sionista, y ha sido un participante en la mayoría de los gobiernos desde ese momento. El movimiento se dio cuenta de los beneficios de la participación más activa en la política a través del tiempo, y accedió a convertirse en un socio de la coalición en varios gobiernos israelíes. Sin embargo, sus reservas originales sobre un gobierno secular influyeron en su decisión de rechazar puestos en el gabinete. Agudat Israel originalmente tenía una mezcla de (Haredi estilo de Lituania) membresía jasídico y «Litvish». Sin embargo, en la década de 1980, Rabí Elazar Shach , líder de la comunidad Litvish de Israel y su preeminente Rosh Yeshiva ( » yeshiva decano»), se separó de la fiesta. Creó el nuevo Degel HaTorá ( «Bandera de la Torá») del partido. La mayor parte de la comunidad Litvish izquierda Agudah para unirse a Degel HaTorá, dejando Agudah con principalmente jasídicos Judios. Rabino Shach había asistido anteriormente rabino Ovadia Yosef , en la división de Agudah crear un partido sefardí Jaredí conocido como Shas . Agudat Israel y Degel HaTorá no siempre están de acuerdo entre sí acerca de cuestiones de política; Sin embargo, en los últimos años, las dos partes han cooperado y unidos como un bloque de votantes con el fin de ganar el máximo número de escaños en la Knesset , ya que muchos votos adicionales se pueden desperdiciar si ciertos umbrales no se alcanzan en virtud de Israel representación proporcional parlamentaria sistema. Las dos partes eligieron para funcionar y ser listadas bajo el nombre de Judaísmo de la Torá ( Yahadut HaTorá ).

Cuando ambas partes se unieron a la coalición de gobierno del primer ministro Ariel Sharon en 2004, la unión UTJ se rompió debido a las rivalidades. Para la elección legislativa de Israel, 2006 , Agudat Israel y Degel HaTorá una vez más ponen sus diferencias a un lado, y han restablecido oficialmente su Judaísmo de la Torá alianza con el fin de ganar el máximo número de asientos en el 17º Knesset .

Aunque Agudat Israel nunca ha elegido más de diez miembros en la Knesset, a menudo ha desempeñado un papel crucial en la formación de de Israel gobiernos de coalición porque el sistema de de Israel representación proporcional permite a las partes pequeñas a manejar la balanza de poder entre los partidos seculares más grandes. Esta influencia política se ha utilizado para obtener fondos para yeshivas instituciones y de la comunidad, para obtener una exención de facto para estudiantes de la Yeshiva Haredi del servicio militar, y para aprobar la legislación en relación con la observancia del Shabat y kosher ( «dietético») leyes, a veces hasta el consternación de seculares israelíes.