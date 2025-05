Antiguos rehenes y familiares de 58 cautivos cumplen 600 días desde el 7 de octubre: «Abandonados y olvidados»

Itongadol.- Familiares de rehenes se reúnen en las oficinas del Foro de Rehenes de Tel Aviv para conmemorar los 600 días transcurridos desde que sus seres queridos fueron tomados cautivos el 7 de octubre de 2023 por terroristas de Hamás.

Anat Angrest, cuyo hijo, el rehén Matan Angrest, fue secuestrado por Hamás en un tanque de las FDI en llamas en la base militar de Nahal Oz durante la batalla, dirige airados comentarios al gobierno israelí.

«Quiero dirigirme aquí a todas las madres y padres: Imaginaos que estáis a mi lado, que lo habéis dado todo al Estado y a la patria, pero estáis abandonados y olvidados», dice Angrest. «Por desgracia, nos puede pasar a todos».

Angrest cree que aumentará el número de soldados que se niegan a servir en el ejército, así como el de ciudadanos que ya no quieren tener la ciudadanía israelí.

«Esta no es sólo mi guerra, ni la guerra de la familia Angrest, ni la de 58 familias», dice, refiriéndose a los 58 rehenes que quedan en Gaza.

Las palabras de Angrest encuentran eco en Leah Goldin, cuyo hijo, Hadar Goldin, murió en combate en Gaza en 2014 y cuyo cuerpo sigue en poder de Hamás.

«Hadar fue abandonado», dice su madre. «Se consideraba un asunto privado de la familia Goldin. Ahora hay 58 Hadar Goldin más en Gaza. Es un asunto nacional».

La rehén liberada Arbel Yehoud, de 29 años, que permaneció sola durante la totalidad de sus 482 días de cautiverio, está acompañada por Eitan Cunio y Lucas Cunio, hermanos de los rehenes David Cunio y Ariel Cunio, novio de Yehoud.

Junto a ellos está el rehén liberado Yarden Bibas, amigo íntimo de David Cunio desde hace mucho tiempo. Bibas fue liberado en febrero, pero su esposa, Shiri, y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, murieron en cautiverio. Tanto la familia Bibas como Cunio y Yehouds son miembros del kibutz Nir Oz, donde fueron secuestrados el 7 de octubre.

«Yo estaba allí. Sé exactamente por lo que están pasando los rehenes», dijo Yehoud, nombrando a los rehenes de Nir Oz que siguen cautivos. «Hago un llamamiento a la nación israelí y a su líder, el primer ministro Benjamin Netanyahu: Trump abrió la puerta, Edan [Alexander] salió y esta puerta tiene que permanecer abierta hasta que todos vuelvan a casa».

Ofri Bibas, hermana de Yarden Bibas, sostiene una foto del bebé Kfir, que tenía 10 meses cuando fue asesinado mientras estaba cautivo.

Ella cuenta que gritaron durante meses cuando su hermano, su cuñada y sus sobrinos fueron capturados.

«Gritamos y tratamos de creer, pero la ayuda nunca llegó», dice. «Primer ministro, el [7 de octubre] usted falló ese día y ha fallado durante los últimos 600 días. No asumió su responsabilidad y no investigará lo que sucedió», dice, refiriéndose a la negativa del Gobierno a establecer una comisión estatal de investigación.

«Muchos soldados dieron su vida. Las guerras deben terminar con la diplomacia», dice Ofri Bibas. «¿Cuántos soldados y rehenes más tienen que morir para que esto termine?».

Otra veterana miembro del kibutz Nir Oz, Yocheved Lifschitz, de 85 años, cuyo marido, Oded Lifschitz, fue asesinado durante su cautiverio, afirma que el Gobierno israelí no parecía querer que ella y su vecina, Nurit Cooper, regresaran a casa cuando los captores de Hamás liberaron a las dos mujeres y las llevaron a la frontera el 28 de octubre de 2023.

Ella califica ese momento como la segunda vergüenza de la nación, después del desastre del 7 de octubre.

«Otra cosa que me molesta es el gran rabinato de Israel», dice Lifschitz. «El mandamiento de rescatar a los cautivos… los rabinos no dicen nada al respecto. Lo que les importa es la financiación y que los estudiantes de yeshiva no se alisten en el ejército. Devolver a los cautivos es una cuestión básica en el judaísmo. No saben lo que es el verdadero judaísmo».

Otros familiares de rehenes suben al escenario, entre ellos la ex rehén Ilana Gritzewsky, cuyo novio, Matan Zangauker, sigue cautivo; el rehén rescatado Luis Har; y Tal Kuperstein, padre del rehén Bar Kuperstein.

Todos piden al Gobierno que traiga a casa a los rehenes que quedan, «que dejen de decir tonterías», dice Har.

«¿Cómo es posible que no hayáis traído a Bar a casa?», pregunta Barak Oz, primo del rehén Bar Kuperstein.

Suspira profundamente y describe un sueño que tuvo en el que Bar volvía a casa.

«Lo sentí, lo olí», dice. «Me dan ganas de llorar de felicidad».

Abraza a Tal Kuperstein, el padre de Bar, que llora en el escenario. Kuperstein, antiguo voluntario de ambulancias, está en silla de ruedas tras sufrir un derrame cerebral durante una operación, a raíz de un accidente de coche cuando salvaba la vida de un niño pequeño.