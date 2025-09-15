Pese a la guerra, en agosto bajó la inflación interanual en Israel

Itongadol/Agencia AJN- La inflación interanual israelí bajó en agosto pese a la guerra, alcanzando el objetivo del gobierno por primera vez en más de un año, impulsada por la disminución en el costo de la fruta fresca, la ropa y el calzado, según datos publicados por la Oficina Central de Estadística.

La inflación interanual en los últimos 12 meses se desaceleró al 2,9%, frente al 3,1% de julio y el 3,3% de junio. Por primera vez desde junio de 2024, la tasa de inflación se mantuvo dentro del objetivo anual del gobierno, de entre el 1% y el 3%.

Mensualmente, el Índice de Precios al Consumidor, una medida de la inflación que mide el costo promedio de los artículos para el hogar, aumentó en agosto un 0,7%.

Se observaron descensos en los precios de la fruta fresca, que bajaron un 2,7%, y la ropa y el calzado, que cayeron un 1,6%, mientras que los precios de los muebles para el hogar bajaron un 0,5%.

Esos descensos se vieron compensados ​​por aumentos en los costos de la cultura y el ocio, que subieron un 2,9%, y el transporte y las comunicaciones, que subieron un 1,6%. El costo de las verduras frescas aumentó un 1,5% y los gastos por viajes al extranjero se dispararon un 17,2%.

Los alquileres por renovación de contrato aumentaron un 2,7% y los de nuevos inquilinos se incrementaron un 5,5%.

La semana pasada, las acciones alcanzaron máximos históricos en la Bolsa de Valores de Tel Aviv al finalizar la jornada del ataque aéreo israelí dirigido contra los principales líderes de la organización terrorista palestina Hamás en Doha, la capital de Qatar.

El índice de referencia TA-125 subió un 1,7%. El TA-35, de empresas de primera línea, subió un 1,8%. El TA-90, que replica las acciones de mayor capitalización no incluidas en el anterior, subió un 1,4% y el TA-Oil and Gas se disparó un 2,9%.