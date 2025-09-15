Presidente egipcio: «Israel está poniendo en peligro el futuro de los acuerdos de paz»

Itongadol.- El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, atacó este lunes a Israel en su discurso ante la cumbre árabe-islámica de emergencia celebrada en Doha, afirmando que Israel «cruzó todas las líneas rojas» al atacar a altos cargos de Hamás.

Al-Sisi señaló que «Israel está poniendo en peligro el futuro de los acuerdos de paz».

En este marco expresó: «El comportamiento descontrolado de Israel podría ampliar el círculo del conflicto».

Al-Sisi añadió que «la fuerza brutal no traerá seguridad ni estabilidad, y la seguridad israelí no se logrará violando la soberanía de los países árabes».

El presidente egipcio acusó a Israel de «adoptar una estrategia agresiva para frustrar cualquier intento de calma».

Calificó el ataque en Doha como «un crimen atroz, una grave violación de la Carta de la ONU y una amenaza para la seguridad y la estabilidad», y añadió que Israel «pretende convertir la región en un páramo».

A la conferencia asisten representantes de alto nivel de países árabes e islámicos y el debate se centra en la formulación de una respuesta conjunta al ataque israelí a Qatar y en los posibles cursos de acción contra Israel en el futuro próximo.