Madre del rehén argentino Eitan Horn desafía a Netanyahu: «Primer ministro: ¿Usted tiene corazón?»

Itongadol/Agencia AJN- Ruthie Strum, la madre del rehén argentino Eitan Horn, le preguntó a Benjamin Netanyahu: «Primer ministro: ¿Tiene corazón? ¿Cómo puede continuar con la guerra cuando sabe cuán peligroso eso es para ellos?», en referencia a los 48 cautivos que permanecen en manos de terroristas palestinos en Gaza.

Tras la publicación de la noticia de que habrían trasladado a algunos de ellos a casas y tiendas de campaña para impedir que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operen en ciertas zonas, la también madre de Yair, quien fue liberado del cautiverio hace unos meses, declaró: «Sabía que en cuanto hablaran de tomar (la Ciudad de) Gaza, Hamás usaría a los rehenes como su escudo. Gobierno de Israel: traigan a todos de vuelta y luego hagan lo que quieran en la Franja».

Ayer, la madre de Guy Gilboa-Dalal dijo que le informaron que su hijo está retenido en la superficie en la Ciudad de Gaza, después de que Hamás publicara un video de él la semana pasada en el que estaba en el asiento trasero de un automóvil.

Por otra parte, más de 320.000 palestinos ya han evacuado esa ciudad hacia otras zonas de la Franja, según nuevas estimaciones de las FDI previas a la planeada ofensiva terrestre contra la organización terrorista en esa zona. Unos 20.000 la abandonaron durante la última noche.

La semana pasada, las FDI ordenaron la evacuación inmediata de toda la Ciudad de Gaza. Se ha instruido a los civiles que se dirijan a una zona humanitaria designada por Israel en el sur de la Franja.

Por otra parte, ayer informaron que decenas de terroristas fueron eliminados en las últimas 24 horas, mientras los combates en la ciudad se intensifican.

Las FDI atacaron cuatro edificios altos que estaban siendo utilizados por Hamás, tras emitir advertencias de evacuación para cada uno de ellos.