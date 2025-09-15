Israel recibe las primeras imágenes del satélite Ofek 19

Itongadol/Agencia AJN- «Aproximadamente dos semanas después de su exitoso lanzamiento al espacio, los equipos de ingeniería activaron ayer por primera vez el radar [de apertura sintética] del satélite Ofek 19 y descargaron las primeras imágenes», informó el Ministerio de Defensa israelí.

Ofek 19 fue lanzado el 2 de septiembre en una operación conjunta del Departamento Espacial del Ministerio de Defensa e Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI).

Según el ministerio, desde el lanzamiento, equipos de ambos organismos han estado realizando comprobaciones en el satélite para garantizar su correcto funcionamiento.

Una vez que esté plenamente operativo, el satélite será entregado a la Unidad 9900 de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un destacamento de inteligencia visual que controla todos los satélites espías del país.

Ofek 19, que se utilizará para reconocimiento militar, utilizó un lanzador Shavit desde la base aérea de Palmachim, en el centro de Israel.

Tiene un radar de apertura sintética con capacidades avanzadas, diseñado para proporcionar imágenes de alta resolución con fines de inteligencia y vigilancia.

Una vez en órbita, fue sometido a una serie de pruebas para garantizar que estuviera en pleno funcionamiento.

El proyecto fue desarrollado por las IAI, con contribuciones de su Grupo de Sistemas, Misiles y Espacio, el Grupo ELTA y la División MLM. Los motores del cohete se fabricaron en colaboración con Tomer Ltd. y Rafael Advanced Defense Systems.

El lanzamiento forma parte de un programa liderado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa de ese ministerio, en cooperación con las FDI, incluyendo a la Unidad 9900 y la Fuerza Aérea.

El Ofek 19 sucede al Ofek 13, lanzado en marzo de 2023, y continúa los esfuerzos de Israel por mantener capacidades avanzadas de observación espacial.