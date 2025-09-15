Inicio INTERNACIONALES Hannah Einbinder dice «Palestina libre» durante su discurso de aceptación en los premios Emmy

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Hannah Einbinder, de origen judío y ganadora del premio a la mejor actriz de reparto en comedia por «Hacks», terminó su discurso arremetiendo contra la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y añadiendo: «Palestina libre».

En la ceremonia anual de los Premios Emmy en Los Ángeles, varios actores aprovecharon el escenario y el contacto con la prensa para difundir mensajes pro-palestinos y promover un boicot contra la industria cinematográfica israelí, en medio de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás.

https://twitter.com/Itongadol/status/1967661388077338886

Pero entre bastidores, Einbinder declaró a la prensa: «Tengo amigos en Gaza que trabajan en primera línea, como médicos, ahora mismo en el norte de Gaza, para atender a mujeres embarazadas y a escolares, y para crear escuelas en los campos de refugiados».

«Es un tema que me toca muy de cerca por muchas razones. Siento que es mi obligación como judía distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y nuestra cultura son una institución tan importante y antigua que realmente está separada de este tipo de Estado etnonacionalista».

Einbinder destacó su compromiso con la iniciativa Film Workers for Palestine (Trabajadores del cine por Palestina), que se compromete a no trabajar con la industria cinematográfica israelí, y la calificó de «una herramienta eficaz para presionar a los poderes fácticos para que estén a la altura de las circunstancias».

El compromiso de no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes que «están implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino» ha reunido más de 4000 firmas y fue condenado por Paramount Studios el sábado.

«No estamos de acuerdo con los recientes esfuerzos por boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar a artistas creativos individuales por su nacionalidad no promueve un mejor entendimiento ni fomenta la causa de la paz», reza la declaración de Paramount.

Israel niega rotundamente las acusaciones de genocidio y afirma que está luchando para destruir Hamás tras la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron unas 1200 personas y se tomaron otros 251 rehenes, que trata de minimizar las bajas civiles durante la guerra y que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos, luchando desde zonas civiles, como viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas.

Fuente: The Times Of Israel.

