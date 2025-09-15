La emisora pública israelí Kan rechaza las peticiones de retirarse de Eurovisión ante las amenazas de boicot

Itongadol.- El director de la emisora pública israelí Kan, Golan Yochpaz, rechazó los crecientes llamados a que Israel se retire del próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena en 2026, tras las amenazas de boicot de varios países europeos si el país es autorizado a participar.

“No hay ninguna razón por la que Israel no deba seguir siendo parte significativa de este evento cultural, que no puede convertirse en un escenario político”, declaró Yochpaz durante la presentación de la nueva programación de la cadena para este otoño.

El ejecutivo recordó que, desde la creación de la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel en 2017, el país se convirtió en uno de los competidores más exitosos del certamen, con puestos destacados en las últimas ediciones: “En los últimos siete años nuestras canciones y representantes alcanzaron los lugares 5°, 3°, 2° y 1°”.

Las palabras de Yochpaz constituyen la primera respuesta oficial de Kan a la presión internacional. Países como Países Bajos e Irlanda ya anunciaron que no participarán si Israel es admitido, mientras que España, Eslovenia, Bélgica e Islandia han amenazado con sumarse al boicot.

Según un reporte del portal Ynet, los organizadores del concurso sugirieron de manera informal a Kan la posibilidad de que Israel se retire temporalmente o compita bajo bandera neutral para evitar una exclusión forzada. Ni Kan ni la Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable de Eurovisión, confirmaron esa versión.

En julio, la UER celebró en Londres una reunión donde se discutió la participación israelí, pero postergó la votación definitiva hasta fin de año, tras consultas con expertos y socios. El próximo encuentro de la organización está previsto para diciembre, cuando se definirá si Israel podrá participar oficialmente.

El contexto agrega presión política: desde 2023 Israel enfrenta una guerra prolongada contra Hamás en Gaza, tras la masacre del 7 de octubre, con crecientes reclamos internacionales para poner fin al conflicto y atender la crisis humanitaria. En paralelo, figuras del mundo del cine, la música y la literatura firmaron cartas abiertas pidiendo boicotear instituciones israelíes.

Pese a la polémica, Israel figura entre los 22 países que ya expresaron formalmente su interés en competir en Viena en 2026. En las dos últimas ediciones, sus representantes tuvieron resultados destacados: Eden Golan finalizó en 5° lugar en 2024, mientras Yuval Raphael obtuvo el 2° puesto en 2025 tras ganar el voto popular, en un proceso que llegó a ser cuestionado por supuestas irregularidades, luego descartadas por la UER.