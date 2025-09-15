Israel identifica a 21 altos mandos de la Yihad Islámica eliminados en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia interno Shin Bet revelaron este lunes la identidad de 21 “terroristas clave” pertenecientes a la Yihad Islámica Palestina que fueron eliminados en operaciones en la Franja de Gaza durante los últimos seis meses.

El anuncio se produjo tras una investigación de inteligencia que permitió confirmar los nombres y funciones de altos mandos responsables de diferentes áreas de la estructura militar de la organización terrorista.

Entre los comandantes identificados figuran Muhammad Mashtaha, encargado de la “especialización militar” en el norte de Gaza; Amir Wadi, jefe del sistema de francotiradores de la Brigada de Jan Younis; Jamal Maamar, responsable de la artillería de cohetes en Rafah; Fadl Abu al-Ata, comandante de sector en la Brigada de Ciudad de Gaza; Abdullah Abu Tir, jefe del sector este de Jan Younis; Waam Abu Hajaj, comandante del sector este en el norte de la Franja; y Samir Abu Shawish, al frente del sector de Yabna en Rafah.

La lista también incluye a expertos en la fabricación de armas para la Yihad Islámica, como Muntasir Salah, Ahmad Qadi, Fuad Ghanam, Khaled Bana y Saeed Mashraoui, que según Israel jugaban un rol central en la producción de armamento utilizado contra su población y tropas.

Asimismo, las FDI y el Shin Bet confirmaron la eliminación de operativos directamente vinculados a ataques contra soldados israelíes dentro de Gaza, entre ellos Basem al-Kheir, jefe de una célula de francotiradores; Youssef Kassab, subjefe del sector este en Rafah; y Murad Abu-Jarad, subjefe del sector de Beit Hanoun en el norte de la Franja.

El comunicado oficial precisa que varios combatientes de menor rango también fueron abatidos, aunque sus nombres no fueron detallados públicamente. La lista completa de identificados fue difundida en un gráfico informativo publicado por las FDI.

Israel considera a la Yihad Islámica Palestina, junto con Hamás, una de las principales organizaciones terroristas responsables de los ataques contra su territorio y del uso de infraestructura civil en Gaza para actividades militares.