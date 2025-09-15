Informe: Netanyahu informó a Trump antes del ataque israelí en Qatar

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría informado con antelación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la decisión de atacar a líderes de Hamás en Qatar, antes de que se concretara la ofensiva de la semana pasada en Doha. Así lo publicó el medio Axios, citando a siete funcionarios israelíes.

De acuerdo con esas fuentes, Trump fue notificado a nivel político en una conversación directa con Netanyahu, y posteriormente a través de canales militares. Uno de los altos funcionarios consultados afirmó que “Trump sabía del ataque antes de que los misiles fueran lanzados. Primero hubo una discusión política entre Netanyahu y Trump, seguida de otra a través de los canales militares. Trump no dijo que no”.

Otro de los funcionarios aseguró que el mandatario estadounidense fue notificado “con suficiente antelación”, con la posibilidad de frenar la operación si lo hubiera deseado. “Los misiles no fueron disparados cuando Netanyahu llamó a Trump, lo que dejaba tiempo para que los estadounidenses reaccionaran”, agregó.

Según la reconstrucción difundida por Axios, la llamada entre Netanyahu y Trump se produjo alrededor de las 8 de la mañana, mientras que las primeras explosiones en Doha se registraron a las 8:51. La información contradice parcialmente la versión oficial de la Casa Blanca, que sostuvo que había sido notificada cuando los misiles ya estaban en el aire, lo que dejaba sin margen real de oposición a la ofensiva israelí.

El informe también señala que el asesor estadounidense Steve Witkoff habría intentado advertir a las autoridades qataríes tras recibir la información, pero cuando logró transmitirla, los misiles ya habían impactado contra el complejo utilizado por la dirigencia de Hamás en Doha. Funcionarios estadounidenses indicaron además que el ejército de Estados Unidos detectó aviones israelíes en vuelo y pidió explicaciones a Jerusalem, aunque la confirmación oficial llegó recién cuando los proyectiles balísticos ya estaban dirigidos hacia el objetivo en Qatar.

El ataque en territorio qatarí, que apuntó a residencias donde se encontraban dirigentes de Hamás, generó un fuerte rechazo regional y derivó en la convocatoria de una Cumbre Árabe-Islámica de Emergencia en Doha, donde Irán, Turquía, Arabia Saudita, Jordania y otros países denunciaron lo que describieron como una violación flagrante de la soberanía qatarí.