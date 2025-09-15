El gimnasta israelí Artem Dolgopyat gana la medalla de oro en la Copa Challenge de París

Itongadol.- El gimnasta israelí Artem Dolgopyat conquistó este domingo la medalla de oro en la final de suelo de la Copa Challenge disputada en París, con una destacada puntuación de 14.466. El atleta, que había clasificado a la final en primer lugar durante las rondas preliminares, ratificó su condición de favorito con una rutina sólida y precisa que lo llevó a lo más alto del podio.

En la rama femenina, la gimnasta Yali Shoshani también logró clasificarse a la final de suelo, que se disputará más tarde en la jornada, marcando otro paso importante para la gimnasia israelí en el circuito internacional.

El triunfo de Dolgopyat llega como una reivindicación tras la decepción en el reciente Campeonato Europeo en Alemania, donde un resbalón en la final de suelo lo relegó al séptimo lugar con una marca de 12.633 puntos, quedando fuera de las medallas.

Desde su regreso a las competencias tras una grave lesión en el tobillo y una cirugía en Inglaterra en octubre del año pasado, el gimnasta israelí viene mostrando un nivel ascendente. A lo largo de 2024 y 2025 ya sumó victorias internacionales en Stuttgart y en la Copa del Mundo de Osijek, consolidándose nuevamente como uno de los mejores especialistas en suelo del mundo.

Dolgopyat, nacido en Ucrania y radicado en Israel desde su infancia, es considerado el mayor exponente histórico de la gimnasia artística israelí. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 logró la medalla de oro en suelo, la segunda presea dorada en la historia del deporte olímpico israelí. También obtuvo dos platas en Campeonatos Mundiales (2017 y 2019) y un título europeo en 2020, además de múltiples podios en Copas del Mundo.

Con este oro en París, Dolgopyat refuerza sus aspiraciones de llegar en plena forma a las próximas citas mundiales y olímpicas, y continúa ampliando su palmarés como el máximo referente de la gimnasia artística israelí.