Intensos ataques aéreos israelíes en el noroeste de la ciudad de Gaza

Itongadol.- Fuertes ataques aéreos israelíes golpearon la Ciudad de Gaza el lunes, con más de 30 bombardeos en apenas 20 minutos, según reportes de medios palestinos. Testigos describieron un “cinturón de fuego” en el noroeste de la ciudad, mientras helicópteros Apache y artillería acompañaban la ofensiva. El avance de tanques por la calle al-Jalaa generó un éxodo masivo de residentes, que huyeron hacia la costa y el sur en medio del colapso del transporte.

Los ataques se concentraron en los barrios de Sheikh Radwan, al-Karama y Tel al-Hawa. Imágenes difundidas en redes mostraron rondas de iluminación disparadas sobre la ciudad y la utilización de sistemas mecanizados en algunas zonas. “Fue una noche infernal —cada tipo de bombardeo, cada tipo de disparo del ejército israelí sobre Gaza”, dijo Anas, un residente desplazado. Otra mujer, Fatma, criticó la inacción de los países árabes: “Mientras los líderes se reúnen en lujo, Gaza sangra y sufre. Necesitamos hechos, no palabras”.

La ofensiva coincidió con una reunión cargada de tensiones en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalem, donde se debatió el inminente lanzamiento de la operación terrestre. Según trascendió, Benjamin Netanyahu reprendió a altos mandos militares por supuestas filtraciones en contra de la maniobra. “Esto no es un ejército con un Estado, es un Estado con un ejército”, dijo el premier, en aparente alusión al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

Zamir advirtió que una ofensiva para capturar Gaza podría poner en grave riesgo a los 48 rehenes aún retenidos en la Franja, e insistió en priorizar las negociaciones. “Agoten las conversaciones para un acuerdo”, exigió, dirigiéndose también al jefe del Mossad, David Barnea, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. El intercambio derivó en acusaciones cruzadas, con Dermer replicando que Zamir “no entiende de diplomacia” y asegurando que solo gracias a las gestiones internacionales hay un acuerdo en la mesa.

En medio de la controversia, un funcionario político defendió a Netanyahu y destacó que “gracias a sus decisiones correctas ya fueron liberados 207 rehenes”. Este martes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos solicitó una reunión urgente con Zamir tras conocer sus advertencias, expresando temor de que la nueva operación, denominada Carros de Guerra de Gedeón II, ponga en peligro la vida de sus seres queridos o impida recuperar restos de víctimas.