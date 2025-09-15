El avance en la Ciudad de Gaza comienza: tanques israelíes ingresan al corazón de la Franja

Itongadol.- El despliegue terrestre en la Ciudad de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) comenzó este lunes, confirmaron fuentes del Jerusalem Post. Según reportes palestinos, tanques del IDF ingresaron al corazón de la ciudad, generando escenas de combate a niveles no vistos en el norte de la Franja en posiblemente dos años.

Tras semanas de intensos ataques aéreos, incluyendo la demolición de un número creciente de edificios de varias plantas, el ejército israelí habría alcanzado el punto de inflexión para un despliegue terrestre a gran escala. Antes del inicio de la operación, más de 300.000 residentes habían abandonado la ciudad hacia el sur, aunque unos 700.000 permanecían en la zona. El IDF esperaba que, como ocurrió en Rafah, la mayoría de los civiles huyera ante el avance de las fuerzas terrestres.

La operación ha generado controversia tanto a nivel internacional como dentro del propio establishment de defensa israelí. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, se opuso al avance, advirtiendo sobre los riesgos que representaría para los rehenes israelíes, los soldados y los civiles palestinos. Sin embargo, Zamir no presentó su renuncia tras la orden del primer ministro Benjamin Netanyahu de proceder, aparentemente buscando moderar el impacto de la operación.

Netanyahu defendió la decisión, señalando que el avance en Gaza City permitirá infligir derrotas adicionales a Hamás más allá de las sufridas por el grupo terrorista en los últimos dos años. Mientras tanto, el desplazamiento masivo de la población continúa, con miles de familias atrapadas en rutas saturadas y servicios limitados, lo que agrava la ya crítica situación humanitaria en la ciudad.

La combinación de ataques aéreos previos, demolición de edificios y la entrada de tanques terrestres marca una escalada significativa en la guerra en Gaza, con el mundo observando de cerca los desarrollos y el impacto sobre los civiles atrapados en el conflicto.