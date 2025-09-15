Trump advierte a Hamás sobre uso de rehenes como escudos humanos: “Todas las garantías quedan anuladas”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Truth Social el lunes en el que volvió a exigir a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes que mantiene en Gaza.

“Acabo de leer un informe de noticias que indica que Hamás ha trasladado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la operación terrestre de Israel”, escribió Trump. Agregó: “Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Esto es una atrocidad humana, como pocas se han visto antes. No dejen que esto suceda o, ¡TODAS LAS GARANTÍAS QUEDAN ANULADAS! LIBEREN A TODOS LOS REHENES AHORA”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió al mensaje de Trump agradeciendo “el apoyo inquebrantable del presidente a la batalla de Israel contra Hamás y a la liberación de todos nuestros rehenes”.

El lunes, la emisora israelí Kan Reshet Bet informó que Hamás se prepara para el inicio de la operación terrestre de Las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza City y ha trasladado a algunos rehenes a la superficie para complicar el combate. Según fuentes árabes en Gaza citadas por el informe, algunos rehenes se encuentran en viviendas privadas y otros en tiendas de campaña.

El domingo, Merav, madre del rehén Guy Gilboa-Dalal, reveló en una entrevista con Galei Tzahal (Radio del IDF) que su hijo está siendo retenido solo sobre el terreno en Gaza y está siendo usado como “escudo humano”. “Me informaron que Guy está siendo retenido solo sobre el terreno en Gaza, sirviendo como escudo humano —dijo—. No me pregunten más; hay muchas cosas que quisiera decir, pero me contengo por la seguridad de mi hijo. Cuando regrese a casa, tal vez grite más fuerte, tal vez haga más ruido”.

La advertencia de Trump subraya la creciente preocupación internacional sobre el riesgo que corren los rehenes ante la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza, mientras la situación humanitaria y de seguridad continúa deteriorándose.