Itongadol.- El músico israelí Idan Raichel compartió una historia impactante sobre un bebé de Gaza al que ayudó a salvar a través de un programa humanitario, y que años después se convirtió en un combatiente de Hamás y murió como terrorista.

Raichel recordó su participación en Save A Child’s Heart, una iniciativa israelí que brinda tratamiento cardíaco vital a niños de todo el mundo, incluidos muchos de Gaza. Años más tarde, un soldado de Las Fuerzas de Defensa de Israel que luchaba en Khan Yunis le envió una fotografía tomada en un hogar palestino. La imagen mostraba a Raichel, entonces joven, junto a un padre gazatí y su hijo bebé.

Según el soldado, ese niño de la foto más tarde se unió a Hamás y murió como “mártir”. Su padre también estaba vinculado con la organización terrorista.

Raichel calificó el hallazgo como profundamente perturbador, comparándolo con lo que una mujer austríaca mayor le había dicho sobre el Holocausto: incluso sin conocer en detalle los campos, la gente cargaba con culpa por ignorar la desaparición de los judíos a su alrededor.

Emocionalmente, el músico concluyó: “Diecisiete años después, puedo decir con dolor: ningún persona en Gaza se ha levantado como una figura justa contra esta cultura de muerte”.

La historia de Raichel pone de relieve la compleja y trágica realidad humanitaria en Gaza, donde los esfuerzos de rescate y asistencia médica a veces se cruzan con la prolongada violencia y radicalización en la región.