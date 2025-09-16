Inicio ISRAEL Ministro de Defensa israelí tras una noche de intensos bombardeos: la Ciudad de “Gaza está ardiendo”

Ministro de Defensa israelí tras una noche de intensos bombardeos: la Ciudad de “Gaza está ardiendo”

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Tras intensos bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Ciudad de Gaza durante la madrugada, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó esta mañana que las tropas están “luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

“Gaza está ardiendo. Las FDI están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro”, declaró en un comunicado.

“No cederemos ni retrocederemos hasta que la misión sea completada”, añadió Katz.

Las FDI habían estado ampliando gradualmente los ataques aéreos dentro y alrededor de la ciudad en los últimos días, pero no habían enviado tropas terrestres.

El Ejército había instado a todos los habitantes de la Ciudad de Gaza a evacuarse y unos 350.000 palestinos la han abandonado en las últimas semanas.

Los ataques aéreos se intensificaron antes de la entrada de tanques de las FDI, según medios palestinos.

También te puede interesar

Exrehén afirma que el argentino Ariel Cunio «está...

Madre del rehén argentino Eitan Horn desafía a...

Una empresa israelí lanza un programa pionero para...

Netanyahu en conferencia de prensa junto a Marco...

Netanyahu se reunió en Jerusalem con el secretario...

Sirenas de infiltración de drones en Eilat y...

Israel: Netanyahu junto a Huckabee acompañan a Marco...

Un joven israelí ultraortodoxo fue condenado en Jerusalem...

Israel rechaza la resolución de la ONU sobre...

La cooperación militar entre Marruecos e Israel no...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más