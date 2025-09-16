Ministro de Defensa israelí tras una noche de intensos bombardeos: la Ciudad de “Gaza está ardiendo”

Itongadol/Agencia AJN.- Tras intensos bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Ciudad de Gaza durante la madrugada, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó esta mañana que las tropas están “luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

“Gaza está ardiendo. Las FDI están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro”, declaró en un comunicado.

“No cederemos ni retrocederemos hasta que la misión sea completada”, añadió Katz.

Las FDI habían estado ampliando gradualmente los ataques aéreos dentro y alrededor de la ciudad en los últimos días, pero no habían enviado tropas terrestres.

El Ejército había instado a todos los habitantes de la Ciudad de Gaza a evacuarse y unos 350.000 palestinos la han abandonado en las últimas semanas.

Los ataques aéreos se intensificaron antes de la entrada de tanques de las FDI, según medios palestinos.