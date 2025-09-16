Exrehén afirma que el argentino Ariel Cunio «está en un peligro real» por la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- «Mi Ariel (Cunio) está en un peligro real. Los sonidos de las explosiones que llegan desde Gaza sacuden las paredes de mi casa y las cavidades de mi corazón. Estoy yendo a Jerusalem, a la Residencia del Primer Ministro (Benjamin Netanyahu), y te necesito conmigo para salvarlos a todos», posteó en la madrugada la exrehén israelí Arbel Yehoud, novia del cautivo argentino, en su perfil de Instagram.

Familiares de rehenes acamparon en bolsas de dormir en la calle Azza, en protesta por el inicio de la toma de la Ciudad de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), porque la Policía les prohibió instalar carpas en la calle.

Entre ellos estaban los padres de Matan Zangauker, Matan Angrest y Rom Braslavski y el papá del asesinado Guy Iluz.

Einav Zangauker declaró a la prensa que no tienen intención de irse, pues temen que las operaciones militares pongan en peligro a sus seres queridos.

“Sara: salí y decime qué me prometiste en Nir Oz. Hay otros padres aquí también. Salí y decime cómo me mentiste en la cara, cómo me dijiste que ibas a lograr un acuerdo que devolvería a todos a casa. Sabés reunirte con familias a puertas cerradas, lejos de los medios, lejos de todo, donde les vendés puras tonterías. ¡Basta!”, le gritó a la esposa del primer ministro.

«Tengo un interés: que este país se despierte, recupere a mi hijo, junto con otros 47 rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, y traiga a nuestros soldados a casa», continuó Zangauker.

A Netanyahu “no le gusta oírnos aquí, así que huyó como un cobarde. Lo seguiremos a todas partes, día y noche. Se acabó. Nos sacamos los guantes. Si no se detiene ante nada y envía a nuestros valiosos, valientes y heroicos soldados a luchar mientras nuestros rehenes son utilizados como escudos humanos, ¡no es digno de ser primer ministro!”, añadió.

«No dejaré que esta sea su última noche (con vida). Estoy camino a la Residencia del Primer Ministro en Jerusalem. ¡Vengan conmigo!», había tuiteado Anat Angrest.

Dijo que Matan está secuestrado en la zona que está siendo atacada en la Ciudad de Gaza.

Las FDI han dicho que están tomando medidas para evitar atacar las zonas donde se encuentran los rehenes, aunque en el pasado lo han hecho sin saberlo, lo que llevó a los terroristas a ejecutar a varios de ellos.

“Hijo mío: sé que los bombardeos a tu alrededor están sacudiendo el túnel en el que te encontrás. Ojalá pudiera decirte que te cuides, pero ambos sabemos que esto no está bajo tu control. Te mando fuerzas y ​​te pido: sé fuerte y no te desmorones”, posteó Vicky, la madre de Nimrod Cohen.