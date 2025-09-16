EE.UU. Secretario de Estado: A Hamás le queda «una ventana de tiempo muy chica» para aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le advirtió esta mañana a la organización terrorista palestina Hamás que le queda «una ventana de tiempo muy chica» para aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes, mientras Israel bombardea la Ciudad de Gaza.

“Los israelíes han comenzado a desplegar operaciones allí; por lo tanto, creemos que tenemos una ventana de tiempo muy chica para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses y probablemente nos queden días, quizás algunas semanas”, declaró al partir de Israel hacia Qatar, país que actúa como mediador en las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las tropas están “luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

“Gaza está ardiendo. Las FDI están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro”, declaró en un comunicado.

“No cederemos ni retrocederemos hasta que la misión sea completada”, añadió Katz.