Inicio INTERNACIONALES EE.UU. Secretario de Estado: A Hamás le queda «una ventana de tiempo muy chica» para aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes

EE.UU. Secretario de Estado: A Hamás le queda «una ventana de tiempo muy chica» para aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le advirtió esta mañana a la organización terrorista palestina Hamás que le queda «una ventana de tiempo muy chica» para aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes, mientras Israel bombardea la Ciudad de Gaza.

“Los israelíes han comenzado a desplegar operaciones allí; por lo tanto, creemos que tenemos una ventana de tiempo muy chica para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses y probablemente nos queden días, quizás algunas semanas”, declaró al partir de Israel hacia Qatar, país que actúa como mediador en las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las tropas están “luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

“Gaza está ardiendo. Las FDI están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro”, declaró en un comunicado.

“No cederemos ni retrocederemos hasta que la misión sea completada”, añadió Katz.

También te puede interesar

Un informe de la ONU concluyó que “Israel...

El gimnasta israelí Artem Dolgopyat gana la medalla...

La emisora pública israelí Kan rechaza las peticiones...

Hannah Einbinder dice «Palestina libre» durante su discurso...

Rusia acusa a Ucrania de “provocación” tras incursión...

Una ONG judía española denunció a Pedro Sánchez...

Eurovisión propone que Israel compita bajo una bandera...

Vuelta a España: La carrera de ciclismo fue...

Ucrania ataca uno de los mayores complejos de...

Teorías conspirativas antisemitas y antiisraelíes tras el asesinato...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más