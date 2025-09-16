Un informe de la ONU concluyó que “Israel comete genocidio en Gaza”

Itongadol/Agencia AJN.- La Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU afirmó que “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”, en un nuevo informe publicado hoy.

El informe se presentó tras casi dos años de investigación sobre las acciones de las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes. Sin embargo, la comisión se creó en 2021 para investigar los crímenes cometidos por todas las partes.

La ONU concluyó que Israel cometió cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948, entre ellos: matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que tengan como resultado la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos.

Las conclusiones de la Comisión se basan en un análisis exhaustivo de los actos subyacentes de genocidio (actus reus) y la intención genocida (dolus specialis).

“La Comisión concluye que Israel es responsable de genocidio en Gaza”, declaró Navi Pillay, jefa de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, ex jueza de la Corte Penal Internacional y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, agregó.

Según el informe, las declaraciones de las autoridades civiles y militares israelíes demuestran la intención de destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, añadió Pillay. La Comisión también concluye que Israel no ha prevenido ni castigado la acción de genocidio, al no investigar los actos genocidas ni procesar a los presuntos autores.

Esta es la primera vez que la comisión determina el actus reus de dos actos subyacentes de genocidio, así como la intención genocida. Sin embargo, el informe no examina la responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto de Roma.

Además de establecer el actus reus, como se mencionó, la comisión ha concluido la existencia de genocidio con la intención general (dolus generalis) de cometer los actos subyacentes y la intención específica (dolus specialis) requerida para el genocidio.

Las pruebas presentadas para ello son declaraciones “deshumanizantes” de funcionarios israelíes y declaraciones que instaron explícitamente a la venganza, la destrucción y la aniquilación.

“Los ataques en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 fueron crímenes de guerra brutales, pero no representaron una amenaza existencial para el Estado de Israel”, concluyó la comisión.