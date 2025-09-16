Antisemitismo: La sede de Bnei Akiva en Jerusalem amaneció con esvásticas pintadas

Itongadol.- La sede del movimiento juvenil religioso sionista Bnei Akiva en Jerusalem amaneció este martes con varias esvásticas pintadas con aerosol azul en su fachada, en lo que la organización calificó como un nuevo acto de antisemitismo.

Una de las pintadas apareció en la entrada principal, justo debajo del cartel con el nombre de la institución. Otra mostraba un signo igual entre una esvástica y las dos letras hebreas que representan el lema de la organización, “Torá va’Avodá” (“Torá y trabajo”), insinuando una comparación con el nazismo.

Según explicó el secretario general de Bnei Akiva, Yigal Klein, se trata del cuarto episodio similar registrado en la sede central de Jerusalem. “Ayer terminó la shivá por Sarita Mendelson, que fue asesinada en un atentado en Ramot Junction mientras se dirigía precisamente a este edificio donde hoy dibujaron swásticas”, dijo, en referencia a la integrante del staff ejecutivo de la organización, víctima del ataque terrorista ocurrido la semana pasada.

Klein lamentó que estas expresiones se produzcan en pleno Israel: “Cuesta creer que más de 80 años después del Holocausto estemos presenciando antisemitismo en Israel en 2025”.

Pese a las denuncias previas, la policía no ha detenido a sospechosos vinculados a los hechos. Consultada por el incidente, la fuerza de seguridad aún no respondió oficialmente, aunque de acuerdo con un reporte de Canal 12, confirmó que abrió una investigación y se encuentra en la búsqueda de los responsables.