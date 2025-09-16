Efemérides | Hoy en la historia judía: Se arma el plan Goldmann para ayudar a los judíos de Polonia durante el holocausto

Itongadol.- El 16 de septiembre de 1943 se lanzó el Plan Goldmann de Estados Unidos, el cual fue impulsado por Nahum Goldmann, que fue luego fundador y presidente por un largo tiempo del Congreso Judío Mundial. El objetivo era enviar $10 millones de dólares (parcialmente de contribuciones judías) en medicinas y comidas a los judíos que todavía estaban vivos en Polonia, los Balcanes y Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial.

La asistencia iba a ser enviada a través de la Cruz Roja. Breckenridge Long, asistente secretario de Estado, acordó ostensiblemente a la idea pero propuso que sea discutida por el Comité Intergubernamental sobre Refugiados, lo cual, según funcionarios, fue igual a “tirarla al tacho de basura”.

Goldmann un sionista israelí nacido en Polonia. También fue presidente de la Organización Sionista Mundial. Murió en Bad Reichenhall, Alemania.