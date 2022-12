Polémica en Israel por »Farha», la nueva película de Netflix

Itongadol.- Muchos israelíes expresaron su indignación y cancelaron sus suscripciones a Netflix después de que la plataforma de streaming anunciara que incluiría en su catálogo la película «Farha», que muestra a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) ejecutando a una familia palestina.

Los abonados a la plataforma podrán ver la controvertida película de la directora jordana Doreen J. Salam, que se centra en la Nakba (catástrofe en árabe, que significa la creación del Estado de Israel para los palestinos).

La película incluye una impactante escena de 15 minutos en la que los soldados de las IDF masacran a una familia de refugiados palestinos, incluido un bebé de un año.

La modelo e influencer israelí Nataly Dadon también decidió cancelar su suscripción a Netflix. «El motivo de la cancelación: ¡¡¡valores antes que lujo!!! Así que, como todo el mundo ya sabe y también lo publiqué aquí esta semana, Netflix va a estrenar una película llamada «Farha» que, al parecer, tiene como único objetivo aumentar el antisemitismo contra los judíos. Y esta no es la única serie anti-Israel que tiene una escena en Netflix», escribió Dadon en Instagram hace algunos días.

«Inspired by real events»

That’s what it says at the beginning of the «farha» movie,but hey,wait!

This is not what the filmmaker is saying here!

The real event is pure imagination! She is talking about her freedom to create!

Another lie by this compulsive lying society!!! pic.twitter.com/LAs1u5KkTx

— נטלי דדון Nataly Dadon (@natalydadonn) December 2, 2022