Jugadores israelíes y marroquíes compiten en torneo de ajedrez de Nochevieja

AJN/Itongadol.- Un evento de ajedrez en línea que acogió a competidores israelíes y marroquíes tuvo lugar el 31 de diciembre después de que se anunciara la normalización entre los países a principios de diciembre.

Como parte del proyecto Chess4Solidarity, el evento recibió a 209 participantes, que incluyó un mensaje en vivo a través de Facebook del fenómeno del ajedrez israelí Nitzan Steinberg, donde los competidores marroquíes se enfrentaron a sus homólogos israelíes después de años de boicotear eventos deportivos o competencias con jugadores israelíes.

El israelí Avital Borchovsky ganó el primer premio del torneo. El premio Gambito de Dama, un premio para las mujeres más destacadas de la competencia, fue para la israelí Marcel Afroimsky.

También se llevaron a cabo conversaciones conjuntas de Zoom, grupos de WhatsApp y discusiones entre los competidores marroquíes e israelíes para fomentar nuevas relaciones, así como para organizar más torneos entre las dos partes en el futuro.

Youness Ben Jelloun de Marruecos, que participó en el evento, dijo que «el juego de ajedrez, que es una combinación de deportes, arte y ciencia, se utilizó para la paz entre los pueblos».

Lior Ben-Dor, director de la división de Magreb y Egipto del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que las delegaciones israelí y marroquí que se instalarán en Rabat y Tel Aviv, respectivamente, estarán felices de apoyar, en el futuro, iniciativas como la competencia que tuvo lugar la semana pasada.

El director del proyecto, Lior Aizenberg, dijo que le complace que Chess4Solidarity se haya convertido en una forma de cerrar las brechas entre países y tiene la intención de realizar más competiciones en el futuro para facilitar las cosas a las personas que se encuentran en «bloqueo cultural».

Hace dos semanas, amantes del ajedrez en Israel y Medio Oeste compitieron el sábado por la noche durante una competencia en línea organizada por Chess for All e Israel in Chicago. El primero es un club de ajedrez con una red de escuelas en todo el país, el segundo es el Consulado General de Israel en el Medio Oeste.

Con el apoyo de Bruce Pandolfini, famoso entrenador de ajedrez de Estados Unidos, la partida virtual incluyó aproximadamente a 200 amantes del juego de reyes que compitieron por el título. El ganador fue el Gran Maestro Nitzan Steinberg y la mejor mujer participante fue la Gran Maestra Marsel Efroimski. Efroimski también ganó el premio Gambito de Dama.

El programa ganó muchos elogios entre los amantes del ajedrez por ser preciso y realista. Las ventas de juegos de ajedrez, probablemente debido a que el programa se transmitió durante un tiempo en el que muchas personas están en casa debido al COVID-19, aumentaron en más de un 1000%, informó NPR.

Pandolfini dijo: “El juego de ajedrez tiene una historia gloriosa. Se remonta al menos a 1.500 años y su atractivo es universal. Su viaje lo ha llevado por todo el mundo, a todos los países, idiomas y culturas. De hecho, su desafío, arte y alegrías nos unen a todos. Es el juego perfecto para nuestro momento difícil”.

Evgeny Soya, legislador israelí de Yisrael Beytenu y jugador aficionado, calificó el evento de “inspirador” durante un video oficial de la competencia y elogió el juego por conectar naciones y personas.

El maestro nacional de ajedrez y presidente del Club de Ajedrez de la Universidad de Chicago, William Graif, que ha jugado en muchos Campeonatos Mundiales de Ajedrez Juvenil, lo expresó de esta manera: “No importa quién eres, cómo te ves o de dónde eres, no importa en el juego de ajedrez. El ajedrez es un juego que une a las personas. Hay 16 piezas con 64 trebejos. Todos jugamos igual».

El diplomático israelí Daniel Aschheim agregó: “El mayor elemento de la competencia es que, aunque se basa en un intercambio uno a uno entre campeones, también sirve como una manera perfecta de unir culturas y naciones en un ambiente positivo de entendimiento y aceptación mutuos».

El gran maestro Dimitry Gurevich de Chicago, jugó en el evento, aunque admitió que era un torneo para gente más joven.

En 1986, los Juegos Olímpicos Mundiales de Ajedrez se llevaron a cabo en Dubái. A los israelíes no se les permitió participar y, como resultado, realizaron una competencia de demostración de ajedrez en Israel a la que asistieron solo unos pocos. Uno de ellos fue Gurevich, que acudió como protesta. Ganó el US Open en 1988 y 2009.

Dijo Gurevich: hoy tenemos la suerte de estar en medio de un cambio total, ya que las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel se normalizaron como parte de los Acuerdos de Abraham. Agradecería la oportunidad de jugar la próxima partida en Dubái, Chicago o Jerusalem.