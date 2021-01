Polémica en España: Organización pro israelí cuestionó a un diario español por información vinculada a los palestinos

Itongadol.- Una fuerte polémica se instaló en las redes sociales luego de que el diario El Español publicara hoy un informe en el que alertaba que los palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania estaban excluidos del intenso plan de vacunación contra el coronavirus que Israel lleva adelante entre su población y que lo ubica como el país con mejor tasa de inoculación per cápita.

“Los palestinos de Gaza y Cisjordania, excluidos del plan de vacunación masiva de Israel”, publicó El Español, un periódico digital con sede en Madrid. En la bajada de la nota, la publicación indicó: “Mientras el país (por Israel) ya ha vacunado al 10% de su población, los palestinos de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania pueden tener que esperar semanas o meses”.

El artículo generó una fuerte respuesta en las redes y la ACOM, una organización española, aconfesional e independiente que refuerza la relación entre España e Israel, calificó como “absurdo” el informe.

“Ese titular de El Español es tan absurdo como si pusiera ‘los españoles de Aragón y Cataluña excluidos del plan de vacunación de Francia’”, expresó la ONG.

Por su parte, Gabriel Masha, directora de la Revista de Medio Oriente Camera, definió el artículo como “el nuevo libelo Covid”.

“Cuando el activismo anti israelí dicta las noticias. Hoy El Español cuela el nuevo libelo Covid. Este titular implica una mentira, como si Israel fuera responsable. Recuerden que, según Oslo, la Autoridad Palestina es responsable de la salud de los palestinos. Lo cambian?”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

En un segundo mensaje indicó: “Me encanta cómo despacha El Español sobre los acuerdos de Oslo (hasta nueva orden considerados legalmente vinculantes) 1- Se convierten en una “afirmación“ israelí 2- ni los nombran 3- Los desacreditan”.

La referencia está vinculada con un párrafo de la nota que dice: “Los funcionarios israelíes han sugerido que podrían proporcionar vacunas excedentes a los palestinos y afirman que no son responsables de los palestinos en Cisjordania y Gaza, señalando los acuerdos provisionales de la década de 1990 que requerían que la autoridad observara los estándares internacionales de vacunación”.

Asimismo, El Español indicó en su artículo que “Esos acuerdos preveían un acuerdo de paz más completo dentro de cinco años, un evento que nunca ocurrió. Casi tres décadas después, grupos de derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales han acusado a Israel de eludir las obligaciones morales, humanitarias y legales como potencia ocupante durante la pandemia”.

Masha presenta el texto del Artículo 17 de los acuerdos de Oslo que establecen hasta donde llegan las obligaciones de cada sector.

“Y como os amparáis en no sé qué que escribió The Guardian. Aquí tenéis una respuesta a las mentiras de The Guardian. Recomiendo copiar menos e investigar más El Español”, completa la periodista.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Dos Santos, también cargó contra El Español al transmitir: “Al decir ‘Territorio ocupado de Gaza’ ya pierde toda seriedad y posibilidades de discutir”.