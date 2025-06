El Consejo de Seguridad de la ONU vota un alto el fuego en Gaza pero EE.UU. veta la resolución

Itongadol.- Catorce naciones votaron el miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de una moción para exigir un alto el fuego entre Israel y los terroristas palestinos de Hamás, así como el acceso humanitario a Gaza, donde la ayuda ha llegado con dificultad en medio del caos y el derramamiento de sangre tras el levantamiento por parte de Israel del bloqueo de 11 semanas sobre el enclave.

Estados Unidos vetó la decisión. «La negativa de Estados Unidos a la resolución no debería sorprenderles», dijo la embajadora interina Dorothy Shea.

«Estados Unidos dejó claro que no apoyaría ningún esfuerzo que no condenara a Hamás. No podemos permitir que el Consejo recompense el terrorismo de Hamás».

«La decisión presentada hoy fue un regalo para Hamás y un importante impulso al terrorismo», dijo el embajador Danny Danon.

«Han elegido el apaciguamiento y la rendición. Han elegido un camino que conduce a más terrorismo. Esta decisión envía un mensaje peligroso a Hamás: rechacen todas las propuestas y la comunidad internacional les recompensará. Retengan rehenes y la ONU les legitimará».

«Gracias, Estados Unidos y Donald Trump, por demostrar una vez más a nuestros enemigos que no hay diferencias entre nosotros», escribió el primer ministro Benjamin Netanyahu en X/Twitter poco después de que terminara la reunión.

«Esa es la única forma de destruir a los terroristas de Hamás que siguen reteniendo a 58 rehenes inocentes en las mazmorras de Gaza. El mundo civilizado debe exigir su liberación inmediata e incondicional».

La ONU se niega a cooperar con el GHF y ha afirmado que «decenas» de personas han resultado heridas o muertas en los alrededores de los centros de ayuda en Gaza.

El secretario general de las Naciones Unidas dijo el lunes que estaba consternado por las noticias sobre palestinos muertos y heridos mientras buscaban ayuda en Gaza el domingo, y pidió una investigación independiente.

«Es inaceptable que los palestinos arriesguen sus vidas por conseguir comida», declaró Antonio Guterres en un comunicado. El funcionario de la ONU pidió entonces que se investigaran las informaciones y «que se exigieran responsabilidades a los autores», y añadió más tarde que Israel «tiene obligaciones claras en virtud del derecho internacional humanitario de aceptar y facilitar la ayuda humanitaria».

Tanto la GHF como las IDF negaron que el ejército atacara un punto de distribución de alimentos cerca de Rafah cuando se produjo el incidente del domingo. El ejército también negó las informaciones sobre disparos contra civiles.

«Hay muchas partes que desean que la GHF fracase», afirmó la organización humanitaria. «Su objetivo es forzar el retorno al statu quo, incluso si eso significa poner en peligro la ayuda vital para la población de Gaza».