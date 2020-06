Netanyahu: «La evacuación de los asentamientos de Cisjordania supondría una amenaza existencial inmediata para Israel»

Itongadol/Agencia AJN.- La evacuación de los asentamientos de Cisjordsnis supondría una «amenaza existencial inmediata» para Israel, según dice un memorandum enviado el domingo por la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a los miembros del Parlamento de su partido Likud.

El memorandum enumera varios puntos de discusión para ayudar a los legisladores a justificar la anexión unilateral prevista por Netanyahu de partes de Cisjordania, que incluyen todos los asentamientos judíos junto con el estratégico Valle del Jordán, en el contexto de la propuesta de paz de la administración estadounidense. «No puede haber un acuerdo de paz realista entre israelíes y palestinos en el que se evacúen las comunidades judías de Judea y Samaria. Estas son comunidades establecidas en las que viven cientos de miles de israelíes», dice el memorándum.

«La renuncia a estos territorios no sólo constituiría una injusticia histórica; tal medida crearía una amenaza existencial inmediata para el estado judío, ya que Judea y Samaria limitan con ciudades centrales israelíes», continúa el escrito. «Los asentamientos judíos en Cisjordania «constituyen una parte integral de la patria y la identidad judía», agrega.

La medida prevista por Netanyahu reemplazaría el actual régimen militar de Cisjordania «con la ley israelí y la administración civil en las comunidades israelíes ya existentes en los territorios, de modo que los que viven allí puedan ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley como todos los israelíes».

«La aplicación de la ley israelí proporcionará normalidad y estabilidad a los cientos de miles de judíos que viven en Judea y Samaria. El argumento en contra de la aplicación de la ley israelí implica que los judíos tendrían que ser tratados como desiguales o incluso desarraigados de Judea y Samaria, limpiando así étnicamente los territorios de los judíos».

Anexar los asentamientos de Cisjordania conduciría «a una paz regional realista basada en hechos sobre el terreno», afirma el documento. El plan ‘Paz para la prosperidad’ de la administración estadounidense, que Israel aceptó de inmediato, es «novedoso en su enfoque, ya que se basa en hechos del mundo real en lugar de conceptos bien intencionados pero ilusorios que pueden parecer grandes en abstracto pero que repetidamente no se han traducido en progresos».

En particular, el memorandum no menciona el hecho de que el plan de paz de los Estados Unidos pide la eventual creación de un Estado palestino en partes de Cisjordania que Israel no anexaría.

Aunque condicionado a muchos requisitos previos que los palestinos probablemente no cumplirán, incluso la aceptación teórica de una solución de dos estados ha desencadenado una vehemente oposición a la propuesta de la Casa Blanca entre muchos líderes de los colonos y miembros del propio partido de Netanyahu.

La mayoría de los legisladores del Likud, aunque aceptan la perspectiva de una anexión israelí de alrededor del 30% de la Cisjordania, se oponen firmemente a la creación de un Estado palestino. Buscando calmar las preocupaciones de sus aliados de derecha, Netanyahu ha dicho que aplicaría la soberanía sin acordar un estado palestino.

En un editorial del viernes para The Washington Post, sin embargo, el embajador israelí, Ron Dermer, apoyó explícitamente la noción de un estado palestino. «La extensión de la soberanía israelí a ciertos territorios en Judea y Samaria no destruirá, como muchos críticos sugieren, la solución de dos estados. Pero romperá la ilusión de dos naciones, y al hacerlo, abrirá la puerta a una solución realista de dos estados y sacará el proceso de paz del callejón sin salida en el que ha estado atascado durante dos décadas», escribió Dermer.

El memorandum, que fue aprobado por Netanyahu antes de que su oficina lo enviara, no profundiza en los detalles del plan Trump, sino que retoma los argumentos que a menudo se hacen sobre el derecho del pueblo judío a Cisjordania. «Los territorios están impregnados de historia judía, repletos de sitios arqueológicos judíos y constituyen una parte integral de la patria y la identidad judía. Los judíos vivieron en estos territorios durante siglos», afirma el documento.

El movimiento planeado de Netanyahu no debe ser llamado una anexión ya que esta palabra «connota la adquisición forzosa del territorio de un estado por otro estado. Israel no está haciendo tal cosa», afirma el documento. «Israel tiene reclamos legales válidos sobre los territorios mientras que ningún otro estado reclama el área», explica el memorandum.