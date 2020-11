Encuesta. La mitad de los israelíes quiere que Biden reanude las conversaciones con los palestinos

Itongadol/Agencia AJN.- Alrededor del 49% de los israelíes quieren que el presidente electo de EE.UU. Joe Biden reinicie las negociaciones con los palestinos después de que asuma el cargo el 20 de enero, según una encuesta encargada por la agrupación Iniciativa de Ginebra. “El público israelí es mucho más pragmático y moderado que su gobierno”, dijo el director, Gadi Baltiansky.

“Los israelíes quieren ver una iniciativa Biden para renovar las negociaciones, un proceso interno de reconciliación palestina y la solución de dos estados. Es hora de que el gobierno trabaje para hacer realidad la voluntad del pueblo”, añadió.

La encuesta se realizó el 16-17 de noviembre entre 505 israelíes mayores de 18 años, por el Instituto Midgam dirigido por Mano Geva.

Cuando se le preguntó si Biden debería avanzar con los palestinos, el 49% dijo “sí”, el 36% dijo “no” y el 15% no tenía opinión.

Sólo el 33,5% dijo que estaban contentos con la victoria de Biden sobre el Presidente Donald Trump, el 47% dijo que no estaban contentos con el resultado y el 20% no tenía opinión.

Los entrevistados estaban divididos sobre el impacto de las políticas de la administración Trump en la “probabilidad de lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos”. Un 30% dijo que pensaban que la probabilidad de un acuerdo había aumentado, y un 30% dijo que había disminuido, con un 28% declarando que no tenía ningún efecto y un 12% registrando que no tenía opinión al respecto.

La encuesta mostró que el apoyo es todavía alto para una resolución de dos estados al conflicto, ya que el 48% dijo estar a favor. Un 11% dijo que quería una resolución de un solo estado con igualdad de derechos para todos los ciudadanos, y otro 11% dijo que quería un estado con menos derechos para los palestinos. El 10% dijo que no tenía opinión, y el 20% dijo que no les gustaba ninguna de las opciones que les presentaba la encuesta.

Cuando se les preguntó si aceptarían la congelación de los asentamientos a cambio de un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, el 40% dijo que sí, el 36% dijo que no y el 24% no tenía opinión.

En cuanto a qué país debería Israel firmar un acuerdo, el 29% dijo que quería ver un acuerdo con Arabia Saudita, el 28% dijo que quería uno con los palestinos, el 11,5% optó por Qatar, el 3% favoreció a Kuwait y el 2% dijo que quería ver un acuerdo con Omán, el 20% no tenía opinión y el 7% dijo que no le gustaba ninguna de las opciones.

Con respecto a si los palestinos deberían estar representados por un equipo negociador conjunto de Fatah-Hamas en cualquier negociación con Israel, el 39% dijo estar a favor de tal acuerdo y el 30% dijo que se oponía.