Un recorrido en primera persona por la Universidad Ben Gurion: el entusiasmo de ver ciencia, tecnología y compromiso social en el Neguev

Itongadol.- Gustavo Rabinowicz es colaborador en la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurion (AAAUBG). Recientemente tuvo la oportunidad de viajar a Israel y conocer esta alta casa de estudios con más de 50 años de historia.

En un relato en primera persona, Rabinowicz cuenta su experiencia desde el momento en que bajó del andén en la estación Beer Sheva-Universidad. Destacó la importancia del programa Abriendo Puertas, por el cual los estudiantes de la Universidad Ben Gurion tienen la obligación de, durante un año, dar su tiempo para ofrecer un servicio a familias de escasos recursos del sur del país. Además, resaltó la importancia de los convenios con empresas tecnológicas de punta, que se alimentan de graduados de la Universidad para nutrirse de profesionales formados en la excelencia.

A continuación, compartimos el texto completo en el que transmite su experiencia:

8:27am.

A la hora señalada, el tren de la empresa Rakevet Israel se detuvo en el andén Nº 4 de la estación Hertzlya para llevarme a la sureña parada de Beer Sheva-Universidad.

Solo 90 minutos de viaje separan la urbe bulliciosa de Tel Aviv de mi destino.

La formación llega puntualmente. La estación del tren reluce, tiene brillo propio, sabiendo que es tecnología de punta erigida en medio del desierto, allí donde algunas pocas décadas atrás era solo arena y silencio.

El clima en este comienzo de noviembre es agradable; ni el calor asfixiante del verano del Oriente Medio, ni el frio penetrante de un enero cualquiera en estas latitudes. 24 grados y una brisa me acompañan.

Ahí donde termina el andén y comienza la estación, me esperaba Alejandro Grimberg, responsable de asuntos estratégicos de la Universidad para Latinoamérica.

Dos puentes vinculan a la estación del tren con lugares relevantes de la zona: El puente Ramot, un puente blanco hacia la izquierda, que une a la estación del tren con el Centro Tecnológico donde se asientan empresas tecnológicas de punta, y a la derecha el puente México, que desde diciembre de 2005 recorre la distancia de la estación a la Universidad, conexión directa con la entrada principal. Somos un centenar de almas que bajamos del tren y vamos en esa dirección; jóvenes uniformados del ejército, jóvenes estudiantes acarreando sus mochilas, adultos de mediana edad.

Apenas cruzamos la entrada a la universidad, nos espera Dana Chokroon, Donors and VIP visitors dept. Ahí comienza la visita protocolar al predio, que se mezcla con preguntas sobre la historia de la universidad, su actualidad y su futuro.

Recorremos las calles internas y vemos los edificios que componen el campus, 50 unidades con sus estructuras que datan desde la fundación de la Universidad hace 50 años, hasta la más reciente, la cual se terminó de construir hace solo un año, gracias al aporte de un donante. Tuve la oportunidad de recorrer el interior de ese edificio de la mano del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Profesor Gabriel Lemcoff, donde confluyen en su facultad la Química, Matemática, Física, Ciencias de la computación, entre otras especialidades.

Por otra parte, en un predio dedicado exclusivamente a la tarea de Acción Comunitaria de la Universidad, nos recibe la Sra. Vered Sarousi-Katz, una maravillosa mujer nacida y criada en Beer-Sheva, que conoce y entiende la idiosincrasia de los habitantes de la zona de las últimas décadas.

Su departamento tiene hoy 16 programas activos para la inclusión de la comunidad a la Universidad. Muy compenetrada con su tarea, remarca la importancia que tiene el criterio de inclusión comunitaria de la Universidad Ben Gurion del Neguev (BGU); la realidad del día a día, potenciada por los tiempos de pandemia, genera un cierto resentimiento entre judíos y no judíos en su territorio.

Y la BGU no está ausente, abriendo sus puertas a diferentes actores de la sociedad que sienten a priori a la Universidad como un espacio ajeno, inalcanzable. Los programas activos para acercar a los habitantes de Israel toda pero del Sur principalmente, incluyen pero no limitan a proyectos donde estudiantes conviven parcialmente o totalmente en casa de familias de escasos recursos para que exista dentro de su ambiente, la proximidad de la Universidad, sobre todo para los jóvenes de la casa que puedan acceder a ella.

Tuve la oportunidad de llegar en el momento donde se hacia el cierre de una clase que la Universidad le brinda a presos de una cárcel cercana; las bases de ese programa en particular dicen que todos debemos tener acceso a una oportunidad para mejorar, y esa mejora arranca con la educación; las autoridades de la cárcel seleccionan a presos que puedan tener interés en educarse para re-insertarse en la sociedad y, después de una serie de entrevistas, entra al programa; incluye presos que han cometido asesinatos, robos, tráfico de estupefacientes; excluye a violadores.

La universidad nace en 1969, algo más de 50 años atrás. Se crea como consecuencia del sueño de David Ben Gurion, quien claramente sabía y expresaba que la educación era la madre de todas las batallas pensando en el futuro de Israel, y que el futuro de Israel estaba asentado en el Neguev, superficie que ocupa el 60% del territorio nacional.

En la pared dedicada a Ben Gurion hay una placa que dice: “El Neguev ofrece la enorme oportunidad de conseguir todo desde el mismo comienzo”.

Quienes lideran hoy la UBG saben sobre las bases que se construyó esta usina del saber:

• Investigar

• Educar

• Compromiso social

La UBG no es una universidad común; no está emplazada en un centro urbano muy desarrollado, no está cerca de lugares estratégicos como Tel Aviv o Ierushalaim. Los convenios con empresas privadas le permiten tener cerca el hub de empresas tecnológicas de punta, que se alimentan de graduados de la Universidad para nutrirse de profesionales formados en la excelencia.

La universidad se desarrolla en tres lugares físicos, localizados en Beer Sheva, en Sde Baker y en Eilat. Algo más de 20.000 estudiantes se educan allí, siendo un tercio de ellos estudiantes graduados que se acercan de todas partes del mundo. De hecho, 1.000 estudiantes de 50 países están actualmente estudiando en la Universidad.

Actividades sociales y deportivas se desarrollan dentro de la universidad para brindarles a los alumnos una experiencia integral, no solo educación sino un marco donde complementar su vida de estudiante con su mundo deportivo, lúdico y de entretenimiento, en comunidad.

La universidad ya colmó el espacio que tiene disponible en su predio original; una nueva área está en fase de incipiente construcción para sumar espacios educativos y dormitorios para quienes quieren acercarse desde otras latitudes y necesiten espacio donde establecerse, a solo unos cientos de metros de la sede actual de Beer Sheva.

Termino la visita recorriendo un espacio magnífico: parte de la escuela de medicina y profesiones relacionadas como enfermería), en un edificio cuyas aulas son réplicas de espacios de trabajo reales donde los alumnos desarrollarán sus profesiones: quirófanos, consultorios específicos para determinadas especialidades, ¡hasta el interior de una ambulancia!

Mientras recorremos junto a Alejandro los últimos metros hasta la salida del campus, no dejo de pensar en la cantidad de gente que me crucé dentro de ese predio, el aire que se respira dentro de ese lugar, la herencia que reciben todos esos estudiantes y profesores, el futuro que está en manos de ellos y de todos los que podemos ayudar, desde donde podamos, para que la Universidad Ben Gurion del Neguev continúe creciendo y siga siendo el punto de partida de tantos profesionales desparramados por todo el planeta.

Noviembre 2022

Gustavo S. Rabinowicz – colaborador en la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurion (AAAUBG)