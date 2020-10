La Universidad Ben-Gurión, un faro para el desarrollo y la generación de empleo en Beersheba

Itongadol.- «Hace seis años, visité la Universidad Ben-Gurión y supe que a lo largo de los años, solo el 1% de los graduados se quedaron a vivir y trabajar en el Néguev», afirmó el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, en una entrevista con The Jerusalem Post.

“Me di cuenta de que una de las principales razones por las que los jóvenes se iban era porque no podían encontrar trabajos adecuados en el Néguev, y esto tenía que cambiar. Por otro lado, vi 400 empresas medianas y grandes operando en la zona, y me pregunté, ¿cómo es posible que los jóvenes todavía no encuentren su futuro allí? Nos dimos cuenta de que la mejor forma de afrontar el problema era montar un centro de empleo donde cada una de estas empresas pudiera encontrar a las personas adecuadas y donde cada uno de los estudiantes pudiera recibir asesoramiento y orientación en materia laboral”, explicó.

“A partir de esta idea, establecí el Centro Lauder para el Avance del Empleo en el Néguev, que se promovió en cooperación con la Universidad Ben-Gurión y JNF-USA. En los últimos años, el Centro ha servido como un faro de esperanza y oportunidad para los estudiantes de la Universidad Ben-Gurión en particular, y de Beersheba y sus alrededores, en general, para ayudarlos a encontrar empleo cerca de sus hogares”, destacó Lauder.

“La apertura del Centro es un hito importante en el desarrollo del Néguev. Su función es proporcionar orientación profesional, soluciones de empleo y creación de empleo para que los jóvenes que buscan trabajos y oportunidades desafiantes permanezcan en el Néguev. En los últimos cinco años, hemos provocado el empleo de muchos estudiantes que de otra manera nunca hubieran considerado quedarse en el área», agregó.

“Mi objetivo es que las familias y los jóvenes que no pueden permitirse vivir en Jerusalem o Tel Aviv comprendan que Beersheba es una gran alternativa para ellos. Veo el Néguev como un área para promover la tecnología y los negocios”, enfatizó Lauder, y contó que él mismo eligió a Beersheba para vivir y organizar conferencias.

Consultado sobre cómo ve el Néguev en 10 años, respondió: “Dentro de una década, veo al Néguev como una parte esencial del mundo. Predigo que en el futuro, el nuevo Silicon Valley se construirá aquí. Ciertamente tiene todo lo que se necesita para tener éxito».

Por su parte, el alcalde de Beersheba, Rubik Danilovich, destacó que «Ronald Lauder es un visionario que ve el desarrollo de Beersheba y el Néguev como una misión nacional de máxima prioridad».

Asimismo, el profesor Daniel Haimovich, presidente de la Universidad Ben-Gurión aseguró que “Lauder reconoció la importancia de fomentar las generaciones futuras, conectando la educación académica con la experiencia práctica, con énfasis en mantener el capital humano de la universidad en Beersheba y el Néguev. El Centro Lauder para la Promoción del Empleo en el Néguev, que él estableció, ha encontrado soluciones de empleo y experiencia práctica para miles de estudiantes y graduados de figuras de la Universidad Ben-Gurión”.