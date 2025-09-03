Madero Tango anuncia su alianza kosher con supervisión del Gran Rabino Iosef Chehebar

Madero Tango, el reconocido salón de eventos ubicado en Puerto Madero, anuncia con entusiasmo que a partir de septiembre contará con la supervisión del Gran Rabino Iosef Chehebar en su propuesta kosher.

Esta incorporación refuerza el compromiso de la institución de brindar experiencias gastronómicas y de eventos de excelencia, cuidando cada detalle para que cada celebración sea única. La propuesta kosher de Madero Tango cuenta con excelentes promociones por contrataciones durante el período de apertura, en el que puedes contratar un servicio 100% integral a un precio único.



¡Aprovechá nuestra Mega Promo de apertura!

Durante estos días, ofrecemos condiciones super especiales para reservas en el Salón Río, con tarifas que incluyen salón, catering completo y barra. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia artística y gastronómica kosher única en Buenos Aires con beneficios exclusivos.

“Este paso consolida un camino que venimos transitando y nos permite ofrecer a la comunidad judía de Buenos Aires y a quienes nos visitan del mundo, una experiencia gastronómica kosher de la más alta calidad”, destacaron desde la dirección de Madero Tango.

📅 Próximas fechas destacadas

• 16 de septiembre: Cena de Gala previa a Rosh Hashaná, junto al Rab Dr. Cohen. Solicita informacion.

• 17 de septiembre: Demostración especial de la propuesta kosher en Madero Tango. Reserva tu cita previa.

📧 Consultas y reservas: [email protected]