Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que el misil hutí interceptado llevaba una ojiva con bombas de racimo

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un misil lanzado desde Yemen por el grupo hutí, respaldado por Irán, fue interceptado sobre territorio israelí y transportaba una ojiva explosiva de racimo. Se trata del segundo caso registrado en dos semanas de misiles hutíes con este tipo de munición.

No se reportaron heridos ni daños materiales como consecuencia del lanzamiento ni de la intercepción del proyectil. El incidente se produce tras un ataque similar ocurrido el 24 de agosto, cuando la Fuerza Aérea israelí determinó que, por primera vez, los hutíes emplearon un misil balístico con carga de racimo. En esa ocasión, una de las municiones alcanzó el patio de una vivienda en la comunidad central de Ginaton, causando daños leves. Las autoridades militares señalaron que la falla en la interceptación de aquel misil no estuvo relacionada con el tipo de carga que llevaba.

El ejército enfatizó que este tipo de misiles representa un riesgo elevado debido al carácter indiscriminado de las municiones de racimo, que pueden dispersarse sobre áreas extensas y afectar a civiles y propiedades. Las Fuerzas de Defensa de Israel subrayaron que la presencia de este armamento viola normas internacionales sobre ataques indiscriminados y la seguridad regional.

Ante la amenaza recurrente, el comando de la retaguardia instó a la población a seguir las indicaciones oficiales, permanecer alerta ante la presencia de objetos sospechosos, no manipularlos y reportarlos inmediatamente a la policía. La comunicación busca minimizar riesgos y reforzar la coordinación civil-militar frente a ataques provenientes de Yemen.

El uso de misiles con cabezas explosivas de racimo por parte de los hutíes evidencia un patrón de escalada militar y la continuidad del respaldo de Irán a estas operaciones. El ejército mantiene vigilancia constante y operaciones de intercepción para proteger la seguridad de la población y mitigar el impacto de ataques con armamento avanzado.